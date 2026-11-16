كلوب يدعو للتغيير في إدارة "فيفا" ويصف إنفانتينو بأنه أسوأ من بلاتر

اعرب المدرب الألماني يورجن كلوب، عن اعتقاده أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحاجة إلى رئيس جديد، معتبراً أن الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو، كان أسوأ من سلفه سيب بلاتر.

وفي تصريحات صريحة وغير معتادة من مدرب بارز حول سياسات كرة القدم، أعرب كلوب عن معارضته لتمديد فترة بقاء إنفانتينو على رأس هرم كرة القدم العالمية -وهو الذي يقضي حالياً عامه الحادي عشر في المنصب- وذلك في ظل وجود منافس ياباني يواجهه في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وقارن كلوب بين إنفانتينو وبلاتر -الذي استقال عام 2015 وسط فضائح فساد داخل "فيفا"، ولا يزال خاضعاً لعقوبة الحظر من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بقرار من لجنة الأخلاقيات في الاتحاد- مشيراً إلى أن أداء إنفانتينو كان أسوأ.

وقال كلوب، بينما يستعد فريقه الألماني لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية: "هناك إجماع عام على أن التغيير قد يكون أمراً منطقياً، لكن ما يثير اهتمامي أكثر في هذا السياق، ومن منظور كروي بحت، هو أننا لم نتخيل يوماً أن الأمور قد تزداد سوءاً بعد حقبة سيب بلاتر، ومع ذلك، نجح أحدهم بالفعل في جعلها أسوأ".

وأضاف: "في الوقت الراهن، نعتقد أنه إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع أن يأتي شخص قادر على تقديم أداء أفضل؛ فأنا على يقين بأن تحقيق الأفضل أمر ممكن".

وتابع قائلاً: "بالتأكيد هناك أشخاص يهتمون حقاً بمستقبل كرة القدم، ولا تحركهم أي مصالح مالية شخصية. وإذا تكاتف هؤلاء، وأصبح أحدهم رئيساً، فأعتقد أن ذلك سيكون مفيداً للغاية".

ولم يشر كلوب إلى المنافس المؤكد، كوزو تاشيما، كما ذكر أنه سينتظر ليرى ما إذا كان مدرب أرسنال السابق، أرسين فينجر، سيترشح للمنصب؛ حيث ترددت أنباء عن تفكيره في ذلك، رغم أنه لم يدلِ بأي تصريح علني بهذا الشأن.

وقال كلوب: “أعرف أرسين ولو قليلاً، وهو رجل طيب، لكن لا يمكنني الجزم ما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه أم لا، لا يمكنني حتى الجزم بما إذا كان مناسباً لهذا المنصب؛ فكونه مدرباً متميزاً — بل مدرباً استثنائياً من الطراز العالمي، وواحداً من الأفضل على مر العصور — لا يعني بالضرورة أنه يمتلك المؤهلات اللازمة ليكون رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعتقد أن هذا الدور يتطلب التعامل مع أمور متنوعة ومعقدة في آن واحد. لذا، أنا متشوق -إن جاز التعبير- لرؤية ما سيحدث”.

يُذكر أن الموعد النهائي أمام المرشحين لدخول السباق هو يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 نوفمبر.