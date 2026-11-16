أندية أوروبية تطعن أمام المفوضية الأوروبية في "احتكار" اليويفا ورابطة الأندية

أعلن اتحاد الأندية الأوروبية، الذي يضم 140 نادياً، اليوم الإثنين، أنه قدم شكوى إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل بشأن اتفاقية العمل القانونية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومجموعة أندية كرة القدم الأوروبية المؤثرة، التي يرأسها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، والممتدة حتى عام 2033.

وتمثل مجموعة أندية كرة القدم الأوروبية حالياً نحو 800 نادٍ أوروبي.

يزعم اتحاد الأندية الأوروبية الذي يتخذ من بروكسل مقراً له أن وصول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحصري إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتفاوض بشأن المشاركة في المسابقات وكيفية تخصيص مليارات الدولارات من الجوائز المالية يضر بالتوازن التنافسي ويساعد دائرة صغيرة من الأندية على البقاء في الصدارة في دوري أبطال أوروبا.

إن حجج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - حول الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة وإساءة استخدام الوضع المهيمن - تعكس تلك التي قدمتها أندية الدوري الأوروبي الممتاز عندما فازت بحكم عام 2023 ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم في محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج.

وقال ميجيل مادورو، مستشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الشكوى: "تتعلق هذه القضية باستخدام قانون المنافسة الأوروبي لحماية النموذج الرياضي الأوروبي للمنافسات المفتوحة والمتوازنة حقًا.

تُعد شكوى الأندية ثاني شكوى تُقدم الآن إلى المفوضية الأوروبية في مجال كرة القدم.

في عام 2024، انضمت رابطة الدوريات الأوروبية إلى فرع أوروبا التابع لاتحاد اللاعبين المحترفين العالمي"فيفبرو" متهمةً الفيفا بعدم التشاور بشكل صحيح بشأن القرارات التي تصب في مصلحتها التجارية، بما في ذلك توسيع بطولاتها. وقد توصلت "فيفبرو" لاحقًا إلى اتفاق مع الفيفا للانسحاب.

منذ إطلاقها في عام 2023، تضم قائمة أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEC) كلاً من يونيون سان جيلواز، وليفانتي، وأوساسونا، وبيرنلي، وسانت باولي، وأبردين.

ومن بين المقترحات الرئيسية التي لم يتبناها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تقاسم 5% من الإيرادات السنوية من مسابقات الأندية الأوروبية الثلاث بين الفرق التي دربت اللاعبين المشاركين.

أشارت مجموعة الأندية إلى أن هذه السياسة كانت ستوزع 67 مليون يورو في الموسم الماضي بين الأندية خارج الدرجات العليا.