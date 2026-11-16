برشلونة يعلن تشخيص إصابة كوبارسي ودي يونج.. وموقفهما من مباراة فياريال

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، تفاصيل إصابة نجميه فرينكي دي يونج وباو كوبارسي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة بيانًا، جاء خلاله: «فرينكي دي يونج يعاني من شد عضلي، لكنه سيكون متاحًا للمشاركة في مواجهة فياريال».

وأضاف البيان: «باو كوبارسي يعاني من شد عضلي في منطقة الحوض، وسيتحدد موقفه من المشاركة في مواجهة فياريال وفقًا لمدى تعافيه».

وتعرض ثنائي الفريق الكتالوني للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

ويذكر أن تقام مباراة برشلونة وفياريال يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإسباني موسم 2026-27.