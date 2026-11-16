إصدار قرارات غلق لـ3 منشآت وإنذار 11 أخرى في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، بالمرور على ٦٥ منشأة طبية خاصة.

و تنوعت ما بين مركزين للنساء والتوليد وللجراحة العامة، وعيادتي أسنان، وعيادة أشعة، و٣ معامل تحاليل، وتخصصات أخرى، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، وإنذار ١١ منشأة أخرى لتلافي السلبيات.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المخالفات المرصودة تضمنت عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات متنوعة لاشتراطات العلاج الحر والتراخيص، ومخالفات لمكافحة العدوى، وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.