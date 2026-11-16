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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديتر لامير: تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح السيف شهد تطورًا ملحوظًا

ديتر لامير
ديتر لامير
عمرو مصطفى

علق ديتر لامير، مندوب الاتحاد الدولي لبطولة كأس العالم لسلاح السيف، على تنظيم مصر للبطولة، التي أقيمت بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

ديتر لامير: تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لسلاح السيف شهد تطورًا ملحوظًا

 

وقال ديتر إن التعاون مع اللجنة المنظمة المصرية كان جيدًا للغاية، مشيرًا إلى أن تنظيم بطولة بهذا الحجم يتطلب الالتزام بعدد من المعايير التي يحددها الاتحاد الدولي للسلاح، وهو ما حرص الجانب المصري على تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

وأوضح مندوب الاتحاد الدولي أن الاختلاف الأبرز بين صالة العاصمة الجديدة وصالة ستاد القاهرة يتمثل في حجم الصالة، حيث كانت المنافسات تقام سابقًا داخل صالة واحدة أكبر حجمًا، بينما تقام حاليًا في صالتين متجاورتين بالعاصمة الجديدة.

وأضاف أن الصالة الجديدة بالعاصمة لا تزال حديثة، وقد تكون مساحتها محدودة نسبيًا، إلا أنها تتمتع بخدمات ومرافق أفضل من صالة ستاد القاهرة .

وعن المستوى الفني للبطولة، أكد لامير أنه كان قويًا للغاية، في ظل مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، مشيرًا إلى أن تتويج مصر بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي يمثل إنجازًا مميزًا للدولة المستضيفة، ويعكس قوة المنتخب المصري وقدرته على المنافسة في بطولة بحجم كأس العالم.

واختتم ديتر لامير تصريحاته بالإشادة بالتطور الذي شهده مستوى التنظيم المصري مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن الحفاظ على المعايير المرتفعة للاتحاد الدولي يتطلب استمرار العمل والتطوير، وهو ما يسعى الاتحاد الدولي إلى دعمه من خلال توجيه المنظمين ومساعدتهم على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين استعدادًا للبطولات المقبلة.

ديتر لامير الاتحاد الدولي لبطولة كأس العالم لسلاح السيف الاتحاد الدولي بطولة كأس العالم لسلاح السيف

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