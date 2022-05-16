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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للشعور بالانتعاش .. طريقة عمل أيس كريم القهوة في المنزل

أيس كريم بالقهوة
أيس كريم بالقهوة

وصفة أيس كريم القهوة هي وصفة فريدة من نوعها يتم تحضيرها من الكريمة والحليب والقهوة والفانيليا، وهي وصفة بسيطة ولذيذة للغاية ويمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل للشعور بالإنتعاش في الصيف.

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مقادير أيس كريم القهوة

2 ملعقة كبيرة مسحوق القهوة
نصف كوب سكر
كوب حليب 
2 كوب قشطة ثقيلة
2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا 

طريقة عمل أيس كريم القهوة

1- خذ وعاء واخلط الكريمة الثقيلة مع السكر بمساعدة ملعقة.
2- اخلطي المكونات حتى يذوب السكر ويصبح الكريم رقيقًا.
3- الآن ، اسكب الحليب في الخليط مع خلاصة الفانيليا.
4- بعد ذلك أضيفي القليل من القهوة إلى خليط الكريمة.
5- ثم امزج جميع المكونات بشكل صحيح.
6- انقل الخليط في وعاء.
7- ضعه في الفريزر.
8- تجمد حتى تصبح صلبة.
9- ثم أخرج الآيس كريم في وعاء واستمتع به.

مصدر الوصفة

blushin

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