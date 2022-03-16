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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضيرات رمضان.. طريقة عمل عصير قمر الدين جاهز

قمر الدين
قمر الدين

يعد عصير قمر الدين من المشروبات الأساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان، وتفضل العديد من السيدات تحضير عصير قمر الدين بطرق مختلفة، ووضع بعض الإضافات التي تزيد نكته المميزة.

 

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بالأيس كريم .. مهلبية قمر الدين لـ سالي فؤاد

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طريقة عمل مهلبية قمر الدين.. بالحليب والآيس كريم

 

وإليك طريقة تحضير عصير قمر الدين بالخطوات

مكونات قمر الدين جاهز

1 عبوة (400 جم) من قمر الدين
3 أكواب من ماء الصنبور
1/3 كوب سكر حسب الرغبة

طريقة تحضير قمر الدين جاهز

1- قطعي قمر الدين إلى قطع صغيرة على شكل مربعات بحجم 2 بوصة.
2- ضعيه في وعاء عميق وغطيه بالماء.
3- ثم ضعي قمر الدين في الثلاجة طوال الليل.

4- امزجي قمر الدين بالماء والسكر حتى تختفي الكتل في الخلاط جيدا
5- تصب في إبريق وتوضع في الثلاجة حتى وقت التقديم.
6- ضعي قمر الدين في أكواب ضغيرة وزينيها بالطريقة المفضلة لديك

قمر الدين مكونات قمر الدين جاهز طريقة تحضير قمر الدين جاهز عصير قمر الدين Food

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