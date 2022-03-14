بالأيس كريم .. مهلبية قمر الدين لـ سالي فؤاد

تختلف مهلبية قمر الدين سالي فؤاد عن بعض الطرق المذكورة حيث تقدم سالي فؤاد مهلبية قمر الدين بالايس كريم.ضشض

مهلبية قمر الدين سالي فؤاد

مقادير المهلبية:

لتر عصير قمر الدين

5 ملعقة كبيرة سكر للتحلية او حسب الرغبة

5 ملعقة كبيرة نشا او اكثر



للزينة:

علبة ايس كريم فانيليا جاهز

فستق مجروش و كريمة مخفوقة حسب الرغبة

صوص شيكولاتة او كراميل لطريقة:

يذاب النشا في عصير قمر الدين البارد ، ثم يوضع على النار، ويضاف السكر حسب الذوق، مع مراعاة ان عصير قمر الدين بيكون مسكر اصلا

تترك على النار حتى يغلظ القوام ، مع مراعاة التقليب المستمر

تصب مهلبية قمرالدين في كاسات التقديم، وتترك لتبرد قليلا، ثم تدخل الثلاج حتى تبرد وتتماسك، ثم يوضع عليها الايس كريم قبل التقديم

وتزين بالفستق المجروش وصوص الشيكولاتة او الكراميل حسب الرغبة

طريقة الايس كريم:

يقلب الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة، حتى يتجانس جيدا

يوضع الخليط في الفريزر حتي تماسك

ثم يغرف بالآيس كريم سكوب ويزين بالفاكهة حسب الرغبة.

ملحوظة:

يمكن إضافة الفانيليا، أو اي نكهات حسب الرغبة.