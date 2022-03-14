عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأيس كريم .. مهلبية قمر الدين لـ سالي فؤاد

صدى البلد

تختلف مهلبية قمر الدين سالي فؤاد عن بعض الطرق المذكورة حيث تقدم سالي فؤاد مهلبية قمر الدين بالايس كريم.ضشض

 

مهلبية قمر الدين سالي فؤاد 

 مقادير المهلبية:
لتر عصير قمر الدين
5 ملعقة كبيرة سكر للتحلية او حسب الرغبة
5 ملعقة كبيرة نشا او اكثر 


للزينة:
علبة ايس كريم فانيليا جاهز
فستق مجروش و كريمة مخفوقة حسب الرغبة
صوص شيكولاتة او كراميل  لطريقة:

يذاب النشا في عصير قمر الدين البارد ، ثم يوضع على النار، ويضاف السكر حسب الذوق، مع مراعاة ان عصير قمر الدين بيكون مسكر اصلا

تترك على النار حتى يغلظ القوام ، مع مراعاة التقليب المستمر

تصب مهلبية قمرالدين في كاسات التقديم، وتترك لتبرد قليلا، ثم تدخل الثلاج حتى تبرد وتتماسك، ثم يوضع عليها الايس كريم قبل التقديم

وتزين بالفستق المجروش وصوص الشيكولاتة او الكراميل حسب الرغبة

طريقة الايس كريم:

يقلب  الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة، حتى يتجانس جيدا

يوضع الخليط في الفريزر حتي تماسك

ثم يغرف بالآيس كريم سكوب ويزين بالفاكهة حسب الرغبة.

ملحوظة:

يمكن إضافة الفانيليا، أو اي نكهات حسب الرغبة.

قمر الدين مهلبية قمر الدين سالي فؤاد الايس كريم طريقة عمل مهلبية قمر الدين مهلبية قمر الدين طريقة مهلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يستجيب لـ الإعلامية عزة مصطفى ويوجه بعلاج الطفل مجدي كريم

توقف عمليات إنتاج هواتف آيفون وأجهزة آيباد في الصين.. تعرف على السبب

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

4000 جنيه سنويًا .. 7 حالات معفاة من ضريبة الدخل بالقانون

نورو فيروس..وباء جديد يهدد العالم بانتشاره في إنجلترا| أعراضه وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

تنمية الثروة الحيوانية: لدينا اكتفاء ذاتي من الألبان ونصدر الفائض.. فيديو

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

تطور مروع.. الأمم المتحدة تحذر من نشوب صراع نووي

نانسي عجرم تطرح أحدث أغانيها "ما تعتذر" ..فيديو

التحسن يبدأ الأربعاء. الأرصاد: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة

في تقرير صندوق النقد.. لما حذر أوكرانيا مما حدث في سوريا والعراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

طريقة عمل قمر الدين عصير.. وفوائده للرجال والنساء

فيديو

اللحوم والخضراوات .. قائمة بأسعار السوق وفقا للغرف التجارية

أزمات الفنانين.. انفصال الشرنوبي عن زوجته والصاوي ممنوع من الكلام.. فيديو

حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ