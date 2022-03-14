طريقة عمل مهلبية قمر الدين.. بالحليب والآيس كريم

طريقة عمل مهلبية قمر الدين لا تحتاج إلى مجهود أو مكونات غير متوفرة، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مهلبية قمر الدين لأكثر من شيف.

قمر الدين

طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف حسن

طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف حسن من الطرق السهلة التي يمكن تطبيقها بالخطوات

المقادير:

نصف كيلو قمر الدين

4 كاسات الماء

كاسة نشاء

ثلاثة أرباع كاسة سكر

كاسة لوز المقشور

طريقة التحضير:

ينقع قمر الدين مدة ليلة كاملة في أربع كاسات ماء.

يصفى قمر الدين بمصفاة ناعمة أو يضرّب بالخلاط حتى يصبح ناعمًا ثم يوضع فوق القدر المعدة له.

يذاب النشا بنصف كاسة من الماء ثم يضاف إلى القمر الدين.

يضاف السكر إلى خليط القمر الدين والنشا ويحرّك جيدًا.

توضع القدر على نار متوسطة الحرارة ويحرّك الخليط بملعقة خشبية باستمرار حتى لا يلتصق الخليط بقعر القدر.

يعد أن يغلي يترك على النار مدة ربع ساعة مع التحريك المستمر.

يرفع من على النار ويسكب في أطباق صغيرة ويزيّن باللوز المقشر المفروم خشنًا أو الفستق حلبي أو جوز الهند المبشور، ثم يقدّم باردًا.

ملاحظة:

يمكن عمل طبقة من المهلبية بالحليب توضع في طبق بايركس وبعد أن تبرد وتجمد يوضع فوقها طبقة من مهلبية القمر الدين ويزيّن الوجه حسب الرغبة ويمكن عملها بعصير البرتقال بدل المشمش والف صحة وهنا

مهلبية قمر الدين









طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف هالة

طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف هالة لن تختلف كثيرا في طريقة عمل مهلبية قمر الدين للشيف حسن



المقادير

لفة قمر الدين حوالى نصف كيلو

نصف كوب نشا + نصف كوب ماء

كوب سكر او اقل حسب ما بتحبى

لتر ماء

الطريقة

فى اناء نقطع قمر الدين شرائح ونضع ليه لتر ماء ونقلبه على نار هادئة حتى يدوب تماما مع التقليب المستمر حتى لا يحترق من اسفل

ثم نضيف السكر ونقلب جيدا

يدوب النشا فى نصف كوب ماء بارد

ويضاف لقمر الدين الدائب على النار مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام قليلا

ثم توضع فى اطباق التقديم وتترك لتبرد وتزين بالمكسرات وتوضع بالثلاجة وتؤكل باردة





مكونات مهلبية قمر الدين

لاتحتاج مكونات مهلبية قمر الدين الي الكثير من

مدة التحضير ١٠ دقائق

مدة الطهى ١٥ دقيقة

تكفى ٤اشخاص

ومهلبية بالكريم شانتى

مكونات مهلبية قمر الدين



نصف كيلو حليب

ملعقتين طعام نشا

ملعقتين كريم شانتى بودر

ملعقتين طعام سكر

لفة قمر الدين

ملعقتين طعام نشا

طريقة التحضير فى وعاء على النار الحليب بدوب فيه السكر والنشا والكريم شانتى مع الاستمرار فى التقليب حتى الحصول على القوام المناسب ويصب فى الكاسات

*طريقة التحضير مهلبية قمر الدين

فى وعاء على النار عصير قمر الدين والنشا والسكر مع الاستمرار فى التقليب حتى النضج ويصب على المهلبية فى الكاسات



مهلبية قمر الدين سالي فؤاد

تختلف مهلبية قمر الدين سالي فؤاد عن بعض الطرق المذكورة حيث تقدم سالي فؤاد مهلبية قمرالدين بالايس كريم

مقادير المهلبية:

لتر عصير قمر الدين

5 ملعقة كبيرة سكر للتحلية او حسب الرغبة

5 ملعقة كبيرة نشا (اكثر للحلقة)

للزينة:

علبة ايس كريم فانيليا جاهز

فستق مجروش و كريمة مخفوقة حسب الرغبة

صوص شيكولاتة او كراميل لطريقة:

يذاب النشا في عصير قمر الدين البارد ، ثم يوضع على النار، ويضاف السكر حسب الذوق، مع مراعاة ان عصير قمر الدين بيكون مسكر اصلا

تترك على النار حتى يغلظ القوام ، مع مراعاة التقليب المستمر

تصب مهلبية قمرالدين في كاسات التقديم، وتترك لتبرد قليلا، ثم تدخل الثلاج حتى تبرد وتتماسك، ثم يوضع عليها الايس كريم قبل التقديم

وتزين بالفستق المجروش وصوص الشيكولاتة او الكراميل حسب الرغبة

طريقة الايس كريم:

يقلب الحليب المكثف مع الكريمة المخفوقة، حتى يتجانس جيدا

يوضع الخليط في الفريزر حتي تماسك

ثم يغرف بالايس كريم سكوب ويزين بالفاكهة حسب الرغبة

ملحوظة:

يمكن اضافة الفانيليا ، او اي نكهات حسب الرغبة



مهلبية قمر الدين مع الحليب

تعد مهلبية قمر الدين مع الحليب من الطرق السهلة والتي تتميز بمذاق مختلف

المكونات

مهلبية الحليب

٣ أكواب حليب

نصف كوب سكر

٣ ملاعق كبار نشاء او كورن فلور

٣ ملاعق كبار قشطة

ملعقة صغيرة ماء الزهر

مهلبية قمر الدين

٢٠٠ غرام قمر الدين

كوب ونصف ماء ساخن لنقع قمر الدين

ربع كوب سكر

٢ ملاعق كبار نشاء او كورن فلور

للتزيين

فستق ( اختياري )



طريقة عمل قمر الدين الجاهز

مهلبية قمر الدين

المقادير

6 كوب ماء

500 غرام قمر الدين

6 ملعقة كبيرة سكر

5 ملعقة كبيرة نشا

طريقة مهلبية قمر الدين

يوضع الماء مع قمر الدين في قدر على النار ويترك حتى الغليان ليذوب قمر الدين، يضاف السكر .

يذوب النشا في نصف كوب ماء بارد، يضاف على الخليط ويحرك حتى يغلظ القوام.

تسكب مهلبية قمر الدين في أطباق وتزيين حسب الرغبة.

ملاحظة

او ينقع قمر الدين في الماء لمدة نص ساعة ثم يضرب بالخلاط ليدوب قمر الدين ويضاف اليه السكر وممكن استعماله كشراب بدل المهلبية

صحتين وعافيه كل عام وانتم بالف خير