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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

يحفز كولاجين البشرة والشعر.. فوائد تناول عصير التين للجسم

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد عصير التين.

فوائد عصير التين:

·التين مليناً طبيعياً ممتازاً، فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B6.

·يحفز النوم، ويعالج الأرق؛ لاحتوائه على التربتوفان، كما يمكننا إعطاؤه للأطفال.

·يعالج التهابات الشعب الهوائية، كما يعتبر كبلسم للأغشية المخاطية، ويقلل التهيج.

·يعالج حالات الإمساك، كما يحد من أعراضه.

·يطرد الحصوات من المثانة لاحتوائه على المواد المغذية، والمعادن.

·يبني الجسم والعضلات بشكلٍ طبيعي؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى السكريات الطبيعية، كما يؤمّن كمية مرتفعة من السعرات الحرارية للجسم.

·يحرق السعرات الحرارية الزائدة من الجسم، وهذا يساعد على التخلص من السمنة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

· يستخدم كبديل للسكر في الحلويات لمرضى السكري. يعتبر كبديل عن حليب الأم للأطفال الرضع.

·يقي الجسم من الضمور البقعي، يحد من الإصابة بمرض سرطان الثدي.

·يعالج أمراض البواسير.

· ينظم ضغط الدم.

· يعالج التقرحات الجلدية.

· يحد من حب الشباب، ويزيل البثور.

. يحد من ظهور علامات الشيخوخة.

· يعزز نمو الشعر، ويزيد من لمعانه، ويحافظ عليه.

· يساعد على تشكيل الكولاجين المفيد للجلد والشعر.

يحفز كولاجين البشرة والشعر تعرف على فوائد تناول عصير التين أوراق التين نمو الشعر البشرة والشعر

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