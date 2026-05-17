تحذير عاجل من الأرصاد: الحرارة 41 درجة بالقاهرة ورياح مثيرة للرمال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع اليوم الأحد، ليشهد الطقس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتسجل القاهرة الكبري والوجه البحرى للعظمي 41 درجة والصغري 24، والعظمي بالسواحل الشمالية 31 والصغري 20.

طقس اليوم الأحد

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الأحد سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء معتدل إلى مائل للحرارة ليلاً.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 45 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.



ونوهت عن فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 41 24

العاصمة الجديدة 42 22

6 أكتوبر 42 22

بنها 41 23

دمنهور 40 23

وادي النطرون 41 24

كفر الشيخ 39 22

بلطيم 34 22

المنصورة 41 23

الزقازيق 41 24

شبين الكوم 41 24

طنطا 41 24

دمياط 36 23

بورسعيد 38 24

الإسماعيلية 43 22

السويس 38 23

العريش 40 21

رفح 38 21

رأس سدر 40 27

نخل 40 20

كاترين 32 16

الطور 34 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 36 25

الإسكندرية 32 20

العلمين 31 20

مطروح 29 19

السلوم 30 19

سيوة 45 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 24

أبو رماد 34 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 43 24

بني سويف 43 25

المنيا 43 25

أسيوط 42 25

سوهاج 42 26

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 27

أبو سمبل 44 28

