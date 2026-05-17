انهيار جزئي بـ3 منازل في قرية أبوصير بسمنود والمحافظ يوجه بدعم الأسر

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بضرورة توفير ثلاث وحدات سكنية بمساكن الأوقاف بالراهبين بالتنسيق مع مديرية التضامن لدعم ثلاث أسر من ضحايا حادث انهيار جزئي بقرية ابوصير بنطاق دائرة المركز بسبب المياه الجوفية.

توجيهات محافظ الغربية

كما وجه محافظ الغربية مسئولي التضامن الاجتماعي بتوفير السلع الغذائية ومساعدات مالية وعينيه للمضارين.

تحرك تنفيذي عاجل

كانت قرية ابوصير بمركز سمنود بمحافظة الغربية شهدت انهيار جزئي بثلاث منازل بسبب تصدعات وشروخات مفاجئة بسبب تحرك التربة نتيجة للمياه الجوفيه دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث المشار إليه.

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رفع كفاءة الخدمات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

