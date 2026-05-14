الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الدولار يتراجع هامشيًا بالبنوك المصرية.. و«الكويت الوطني» يسجل أعلى سعر شراء

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من التراجع المحدود خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 14 مايو 2026، داخل عدد من البنوك المصرية، ليستقر متوسط سعر الصرف قرب مستوى 52.8 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، بعد موجة ارتفاعات طفيفة سجلتها العملة الأمريكية مؤخرًا.
 

أعلى سعر شراء

وسجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر شراء للدولار عند مستوى 52.94 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للبيع 53.04 جنيه، ليواصل تصدر قائمة البنوك الأعلى تسعيرًا للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.
 

أقل سعر للبيع

في المقابل، سجل بنك البركة أقل سعر شراء للدولار عند 52.85 جنيه، بينما جاء أقل سعر للبيع عند مستوى 52.95 جنيه داخل كل من بنك البركة والبنك الأهلي الكويتي.
 

أسعار البنوك الكبرى

وسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIB وبنك QNB الأهلي مستوى 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، فيما سجل كريدي أجريكول 52.88 جنيه للشراء و52.98 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي 52.91 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.
 

مستويات مرتفعة

وجاءت تحركات الدولار بالتزامن مع استمرار تداول العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مدعومة بتصاعد التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتعثر محادثات السلام العالمية، وهو ما عزز قوة الدولار أمام عدد من العملات الأجنبية.
 

استقرار نسبي

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 52.86 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع، فيما بلغ السعر داخل بنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي نحو 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلية.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
