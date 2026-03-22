الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم سيارة باو 212 موديل 2026؟

باو 212 موديل 2026
صبري طلبه

تدخل سيارة باو 212 موديل 2026 وسط فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا، بحزمة تجمع بين التصميم العملي والقدرات الميكانيكية المناسبة للقيادة داخل المدن أو على الطرق الوعرة، إلى جانب التجهيزات التقنية.

أبعاد وتصميم سيارة باو 212 

تعتمد باو 212 على تصميم خارجي رياضي، حيث يبلغ طولها نحو 4.7 متر مع عرض يقارب 1.9 متر وارتفاع يصل إلى 1.93 متر، كما تأتي قاعدة العجلات بطول 2.86 متر، مع خلوص أرضي يبلغ 235 ملم، ويكتمل هذا الطابع مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED.

يحمل الشكل الخارجي ملامح واضحة للسيارات الموجهة للطرق الوعرة، حيث تظهر الأقواس البارزة أعلى العجلات والعتبات الجانبية التي تسهل الدخول والخروج، إلى جانب عجلات قياس 18 بوصة مصنوعة من الألمنيوم.

محرك السيارة باو 212 

تعتمد باو 212 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 248 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 410 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي، كما تأتي بسعة خزان وقود تبلغ 80 لترًا.

مقصورة وتجهيزات سيارة باو 212

تضم باو 212 عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء، كما تتوفر شاشة عرض تدعم الاتصال عبر البلوتوث، وتقنيات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع وجود مثبت سرعة يساعد في الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى إضاءة داخلية.

وتأتي السيارة مزودة بعدد من أنظمة السلامة حيث تشمل وسائد هوائية للحماية من الصدمات، إلى جانب حزمة من أنظمة المكابح المتطورة التي تدعم التوقف الآمن ابرزها أنظمة ABS وEBD، وتقنية رصد النقاط العمياء، نظام تحديد المسار، بالإضافة إلى مستشعرات حركة وكاميرا للمتابعة.

جثث المحتلينة في جراد
سارة سلامة
