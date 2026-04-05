أسعار سيارة 212 موديل 2026 في السعودية

كشفت شركة باو عن طرازها الجديد 212 موديل 2026 ، وتنتمي 212 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم كلاسيكي وقدرات عملية تناسب الاستخدام اليومي والتحرك علي الطرق الصحراوية .

محرك سيارة 212 موديل 2026

تحصل سيارة 212 موديل 2026 علي قوتها من 4 سلندر محرك 2000 سي سي، وتنتج قوة 248 حصان، وبها عزم دوران 410 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتوافر سيارة 212 موديل 2026 بـ أوضاع قيادة متعددة للتضاريس المختلفة، إلى جانب قفل تفاضلي أمامي وخلفي ما يعزز قدرتها على اجتياز أصعب المسارات الرملية والصخرية بثبات وثقة.

مواصفات سيارة 212 موديل 2026

زودت سيارة 212 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، صندوقي كلاسيكي يعكس هوية سيارات الأوف رود، وبها مصابيح أمامية وخلفية LED، وبها مرايات جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي والتدفئة، وبها رفوف تحميل علوية، وبها لمسات تصميمية تعزز من حضورها على الطرق الوعرة، وبها مساعد الإضاءة العالية الذكي، وبها مقاعد مكسوة بالجلد مع إمكانية الضبط الكهربائي في 6 وضعيات، وبها 6 مميزات للتدفئة وللتهوية وللتدليك .

بالاضافة إلي ان سيارة 212 موديل 2026 بها، شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تدعم الاتصال بالهاتف، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وبها نظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وبها فتحات خلفية لتعزيز راحة الركاب، وبها وسائد هوائية، وبها مثبت سرعة، وبها حساسات ركن، وكاميرات محيطية 360 درجة، وبها تحذير الخروج من المسار، ومثبت سرعة متكيف .

سعر سيارة 212 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة 212 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 114 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة 212 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .