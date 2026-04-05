دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. أذكار من سُنة النبي تفتح لك أبواب الفرج

يتساءل عدد كبير من الناس عن أفضل الأدعية بعد صلاة العشاء خاصة وأن الدعاء بعد الصلوات المفروضة مستجاب، ويبحث كثيرون عن دعاء قضاء الحاجة خاصة في أثناء لحظات الاحتياج وما يمر به الإنسان من ضيق حيث يلجأ المؤمن إلى الله تعالى لطلب ما مبتغاه، وقد أرشدنا إلى عدد من أفضل أدعية قضاء الحاجة، وفي السطور التالية نتعرف على الدعاء المستجاب لقضاء الحاجة.

دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة

من أفضل ما يروى في سبيل قضاء الحاجة بعد الصلاة هو ما رواه الإمام الترمذي، وقال عنه: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحُرس من الشيطان، ولم ينبغِ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل».

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاتي الفجر والمغرب:

«اللهم أجرني من النار» سبع مرات.

ويبقى للمسلم بعد ذلك أن يدعو بما شاء، وأن يختار من الدعاء ما يجمع الخير كله ويحقق أعظم النفع في دنياه وآخرته.

ومن أفضل ما يُلهَج به اللسان بعد الصلاة لقضاء الحاجة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:

اللهم صَلِّ على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاةً تدوم ولا تزول.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد أكرم نبي، وأعظم رسول من جاهه مقبول، ومحبّه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاةً تشفي من الأسقام والنحول، والأمراض والذبول، وننجو بها يوم الكرب العظيم من الذهول، صلاةً تشمل آل بيت الرسول، والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

