قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يفتتح التدريب بالدورة الدولية الحادية عشرة لاتحاد أوسبو

وزارة الأوقاف

ألقى الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، المحاضرة الأولى ضمن فعاليات الدورة التدريبية الدولية الحادية عشرة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، وذلك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من إعلاميي دول الاتحاد.

رئيس القطاع الديني: تنوع الثقافات يقتضي التعايش لا التنازع

وخلال المحاضرة، تناول رئيس القطاع الديني قضية تنوع الثقافات، مؤكدًا أن هذا التنوع يُعد سنة كونية تقتضي التعايش والتكامل؛ لا التنازع والصراع، مشيرًا إلى أن الحضارة الإنسانية قامت على التفاعل الإيجابي بين الشعوب وتبادل الخبرات، وهو ما يدعو إليه الإسلام في أسمى صوره.

وأوضح أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد رسّخ مفهوم التعايش الإنساني، ووسّع دائرته لتشمل الإنسانية جمعاء، بما يعكس عالمية الرسالة الإسلامية وحرصها على بناء مجتمعات قائمة على السلم والاستقرار، مبيّنًا أن الإسلام دين يدعو إلى نبذ العنف والصراعات، ويؤسس لقيم الرحمة والتسامح، مستشهدًا بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المعنى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمن، وأصدقُها حارثٌ وهمَّام، وأقبحُها حربٌ ومُرَّة»، لافتًا إلى دلالة ذلك على رفض معاني الحرب وتفضيل معاني الخير والسلام؛ على مستوى الكلمة والفرد والمجتمع.

كما أشار إلى ما ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حين سمّى أبناءه «حربًا»، فغيّر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم إلى «الحسن» و«الحسين» و«محسن»، في تأكيد واضح على ترسيخ ثقافة السلام ونبذ معاني الصراع.

وبيّن أن هذه النماذج تؤكد أن الإسلام يضع أسسًا راسخة لبناء الإنسان على قيم التفاهم والتعايش المشترك، بعيدًا عن النزاعات، ورفض العدوان والشقاق، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والاستقرار الإنساني.

وفي ختام محاضرته، شدد رئيس القطاع الديني على أهمية تعزيز ثقافة التعايش السلمي بين الشعوب، مؤكدًا أن للإعلام دورًا محوريًّا في نشر هذه القيم وترسيخها، بما يسهم في بناء وعي رشيد ومجتمعات أكثر استقرارًا وتماسكًا.

وفي إطار البرنامج الثقافي المصاحب للدورة، قام المتدربون بجولة تعريفية داخل مسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة.

ورافق المتدربين خلال الجولة اللواء ماهر إمام - المدير الإداري لمسجد مصر، والدكتور خالد أبو العز - المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية، حيث استُهلّت الجولة بالتعريف بمكونات المسجد ومعالمه الحضارية.

وقدّم المدير الإداري لمسجد مصر شرحًا تفصيليًا حول المسجد وتصميمه المعماري الفريد، موضحًا ما يضمه من مرافق علمية وثقافية وخدمية، تعكس مكانته كصرح ديني وحضاري متكامل.
كما شملت الجولة زيارة دار القرآن الكريم، التي لا نظير لها في العالم، وتُعد من أبرز معالم المسجد، حيث اطّلع المتدربون على إيواناتها التي نُقش على جدرانها القرآن الكريم كاملًا في لوحة فنية متميزة تجمع بين الإبداع الفني والدقة في التنفيذ.

وأعرب المتدربون عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من روعة التصميم ودقة الإنجاز، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الهوية الإسلامية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعريف المشاركين بالمعالم الدينية والثقافية في مصر، وتعزيز أواصر التواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول.

