وزارة الأوقاف تشارك في الاحتفال بـ يوم اليتيم بأنشطة دعوية ومجتمعية موسعة

انطلاقًا من الدور الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف، شاركت الوزارة في فعاليات الاحتفال بـ يوم اليتيم من خلال المشاركة في عدد من الأنشطة الدعوية والمجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس اهتمام الدولة برعاية الأيتام، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.

وشهدت الفعاليات تنظيم احتفالات وأنشطة تفاعلية بعدد من المواقع، من بينها نادي جمعية أحمد عرابي، بمشاركة عدد من دور الأيتام، حيث تضمنت الفعاليات فقرات توعوية وتربوية، وبرامج ترفيهية هادفة، أسهمت في إدخال السرور على الأطفال، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودمجهم في المجتمع بصورة إيجابية، إلى جانب توجيه رسائل تربوية تؤكد أهمية الأمل والعمل والاجتهاد.

كما شملت الفعاليات زيارات ميدانية لدور الأيتام، تضمنت تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، والتفاعل المباشر معهم، والاستماع إلى احتياجاتهم، بما يسهم في بناء جسور من الثقة والاهتمام، ويعزز شعورهم بالرعاية والاحتواء، في ضوء توجيهات الدولة بالاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.

وشاركت واعظات الأوقاف في مختلف المديريات في هذه الفعاليات، من خلال تقديم برامج توعوية وأنشطة تربوية ركزت على ترسيخ القيم الأخلاقية، وبيان مكانة اليتيم في الإسلام، وضرورة الإحسان إليه ورعايته، بما يعكس الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على الجمع بين العمل الدعوي والإنساني، والمساهمة الفاعلة في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الرحمة والتكافل.