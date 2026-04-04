شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: كفالة اليتيم من أجلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله

شيماء جمال

قالت دار الإفتاء المصرية إن كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى؛ حيث وردت آيات القرآن الكريم بالحث على رعايته والقيام له بمصالحه والتحذير من أذيته وإهماله في أكثر من عشرين موضعًا.

ولفتت إلى أن من هذه الآيات: قوله تعالى: {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} [النساء: 127]، وقوله {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْد} [الإسراء:34]. وقوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ} [الضحى:9].

كفالة اليتيم 
وبينت أن كفالة اليتيم تعني رعايته وتعهده بما يُصْلِحُهُ في نفسه وماله.

 

وأوضحت أن اليتيم هو الطفل الذي مات والده وكان الطفل صغيرًا لم يبلغ.

كيف اهتم الاسلام باليتيم

وأشارت إلى أن الإسلام قد اهتمَّ باليتيم اهتمامًا بالغًا، فحثَّ على كفالته، والعمل على سدّ حاجته جسديًّا وعقليًّا ونفسيًّا حتى يصير صالحًا نافعًا لمجتمعه؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220].

لماذا حرّم الإسلام التبني وأجاز كفالة اليتيم؟
أمر الإسلام بضرورة الإحسان إلى اليتامى وإكرامهم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم وكفالته فقال: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن التبني هو اتخاذ الشخص لابن غيره وجعله ابنًا له، موضحة أن الإسلام حرّم التبني وأبطل كل آثاره، مستشهدةً بقول الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ» [الأحزاب: 4 - 5]. 

وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام أمر من كفل أحدًا بأن لا ينسبه إلى نفسه، وإنما ينسبه إلى أبيه إن كان له أب معروف، فإن جُهل أبوه دُعِيَ مولًى وأخًا في الدين، موضحة أن الحكمة من ذلك تكمن في حفظ الأنساب وصيانة الحقوق، ومنعًا للناس من تغيير الحقائق.

كفالة اليتيم اليتيم القرآن الإفتاء كيف اهتم الاسلام باليتيم التبني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

ترشيحاتنا

ميلان

موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

ناصر منسي

بعد تسجيله ثنائية أمام المصري.. إعلامي عن ناصر منسي: الظاهرة

الزمالك

بعدما اكتسح المصري.. موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد