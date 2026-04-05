قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت 2027 | صور

إبراهيم القادري

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027، وتنتمي بريستيج جرافيت لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027

زودت سيارة جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، لمسات خارجية خاصة من الكروم الداكن، وبها أغطية مرايات سوداء لامعة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصه بلمسة معدنية داكنة، وبها ملاقط مكابح حمراء.

وسيتم تقديم جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027 بأربعة ألوان مختلفة، من بينها لونان جديدان هما الأزرق الداكن بيرينج (Bering Blue) والأزرق المطفي سيريس (Ceres Blue Matte)، وتتوافر باللون الرمادي الداكن ماكالو (Makalu Gray) أو الأبيض الثلجي أويوني (Uyuni White).

ويوجد بـ سيارة جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027، مقاعد مكسوة بجلد نابا بلون أزرق أولترامارين (Ultramarine) مع إضافات من الشمواه، وبها مساند رأس تحمل شعارات جينيسيس البارزة، وبها تطعيمات من ألياف الكربون، ورسوم تشغيل خاصة وفريدة، وبها خياطة حمراء متباينة، وتطريزات بارزة، وبها سقف يبدو أنه مكسو بالشمواه.

محرك جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027

ستحصل سيارة جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 421 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة جينيسيس GV70 بريستيج جرافيت موديل 2027 محرك اخر سعة 3500 سي سي، وتخرج قوة 375 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جينيسيس في صناعة السيارات

تأسست جينيسيس الذراع الفاخر لمجموعة هيونداي موتور الكورية، كعلامة تجارية مستقلة في عام 2015، بعد أن بدأت كطراز سيدان فاخر عام 2008.

ونجحت في الانتقال من كونها سيارة تجريبية لشركة اقتصادية إلى منافس قوي للعلامات الفاخرة الألمانية واليابانية، مع التركيز على التصميم المتطور والأداء، والتكنولوجيا المتقدمة، وتجاوزت مبيعاتها مليون وحدة بحلول موديل 2023.

