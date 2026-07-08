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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دعم منشآت الرعاية الصحية بجنوب سيناء بدفعة جديدة من أمصال العقارب والثعابين

صورة أرشيفية الدكتور محمد عبد الهادي مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء
صورة أرشيفية الدكتور محمد عبد الهادي مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء
ايمن محمد

أعلن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء بدء استلام دفعة جديدة من أمصال العقارب والثعابين، في إطار خطة تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع جاهزية المنشآت الطبية، وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن الأمصال جرى توفيرها داخل عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمنشآت الرعاية الأولية، وفق خطة توزيع مدروسة تراعي الطبيعة الجغرافية للمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في سرعة التعامل مع حالات الإصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وأوضح، في تصريح اليوم، أن الدفعة الجديدة تستهدف تعزيز الكميات المتوافرة من الأمصال، وضمان استمرار توافرها بجميع وحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، خاصة في ظل رصد عدد من حالات لدغات العقارب والثعابين ببعض المحافظات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن توزيع الأمصال شمل وحدات طب أسرة تال، وغرندل، والكيلو 9، ووادي مندر، والطرفة، والأسباعية، إلى جانب توافرها بمستشفى أبو رديس المركزي، ومجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار مدير فرع الهيئة إلى أن أماكن توافر الأمصال تخضع لمتابعة دورية ومستمرة لرصد معدلات الاستهلاك، وإعادة توزيعها عند الحاجة، وفقًا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يضمن الحفاظ على الجاهزية الكاملة للمنشآت 

، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جنوب سيناء الرعاية الصحية توفير امصال

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