علي جبر يقترب من الاتحاد السكندري.. وبيراميدز يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

اقترب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع المدافع المخضرم علي جبر، لاعب بيراميدز، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي تمهيدًا لإتمام الصفقة والإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

في الوقت نفسه، بدأ نادي بيراميدز تحضيراته للموسم الجديد، حيث خضع لاعبو الفريق للكشف الطبي والقياسات البدنية، تنفيذًا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، من أجل الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويأمل بيراميدز في الظهور بأفضل مستوى خلال الموسم المقبل والمنافسة على جميع البطولات، فيما يواصل الاتحاد السكندري تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه بعناصر قادرة على تحقيق طموحات جماهير زعيم الثغر.