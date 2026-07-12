محمد نور: أبواب الاتحاد السكندري مفتوحة للمواهب ولا وجود للمحسوبية

كشف محمد نور، رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع منتخب مصر العائد من مونديال أمريكا والمكسيك وكندا يعطي هدف لكل ناشئ أنه عندما يبدع ويتألق سوف يلتقي مع كبير الدولة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم عمل الاختبارات داخل النادي والأحياء الشعبية في الإسكندرية.

الاختبارات تتم باستمارات

وأكد أن الاختبارات تتم باستمارات قيمتها 150 جنيهًا ومن يقع عليهم الاختبار يتم تدريبهم على 4 مراحل في كل مرحلة سنية ويتم تحديد مستوى لهم.

وأشار إلى أنه لا يوجد واسطة ومحسوبية في اختيار اللاعبين الذين يتم قيدهم في النادي، معلقًا: النادي يدفع فلوس وتغذية لمن يقدر ويمتلك الموهبة على تمثيل النادي.