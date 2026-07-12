قلق عالمي من هيمنة ثلاث شركات ذكاء اصطناعي بقيمة 4ر4 تريليون دولار على أسواق الدول الناشئة

أبدت صناديق استثمار عالمية مخاوف متزايدة من هيمنة ثلاث شركات تكنولوجية عملاقة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي على أداء أسواق الدول الناشئة، إذ تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة نحو 4ر4 تريليون دولار، وفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية.

وذكرت "بلومبرج" أن مؤسسات كبرى مثل جي بي مورجان وجي إم أو انفيسكو تتجه إلى تقليص وزن هذه الشركات في محافظها عبر الاستثمار في قطاعات بديلة تشمل الألعاب والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى شركات استهلاكية في آسيا، ويأتي ذلك وسط تراجع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 20% منذ يونيو، وتزايد القلق من أن وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز الطلب الفعلي.

كما خفضت انفيسكو حصتها في سامسونج إلكترونيكس بأكثر من 60%، بينما يرى مديرو محافظ أن ارتفاع سهم SK Hynix بمقدار 13 ضعفاً منذ 2025 لا يعكس الأساسيات.

وأوضحت "بلومبرج" أنه في المقابل، تتجه صناديق مثل BlackRock إلى موازنة التعرض للقطاع عبر الاستثمار في الطاقة والمواد والمرافق، فيما تجذب شركات التكنولوجيا الصينية اهتماماً متزايداً بعد أن دفعت القيود الأمريكية على التصدير بكين إلى بناء منظومة تقنية محلية.

وأكدت أنه على الرغم من جهود التنويع، تُعدّ شركة إس كيه هاينكس من بين أقل الشركات وزنا في صندوق استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة التابع لشركة جي إم أو، والذي تبلغ قيمته 1.9 مليار دولار، وفي الوقت نفسه من بين أكبر استثماراته.

وشهدت الشركة، التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والمتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، ارتفاعًا في سعر سهمها بمقدار 13 ضعفًا منذ بداية عام 2025، وهو ما يتجاوز ما تُبرره العوامل الأساسية.