رئيس قطاع الناشئين بمودرن سبورت: توجيهات الرئيس تعيد اكتشاف المواهب في الأقاليم

أكد جمال السيد، رئيس قطاع الناشئين بنادي مودرن سبورت، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال دعمه لبعثة المنتخب الوطني تمثل دفعة قوية لتطوير الرياضة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في كرة القدم يبدأ من دعم اللاعبين الموهوبين منذ الصغر.

تأكيد الرئيس السيسي

وأوضح السيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر فيها ملايين محمد صلاح" يعكس إيمان الدولة بامتلاك المحافظات والأقاليم لعدد كبير من المواهب القادرة على تمثيل الكرة المصرية، وهو ما يستوجب توفير بيئة مناسبة لاكتشاف هذه القدرات وتنميتها.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الناشئين يتطلب توفير الأدوات الفنية والإمكانات اللازمة لصقل اللاعبين في مراحل التكوين، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال لوائح انتقالات مرنة وآليات تدعم استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن نادي مودرن سبورت يحرص على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص خلال اختبارات قطاع الناشئين، حيث تُجرى الاختبارات مجانًا دون أي رسوم، ويتم اختيار اللاعبين وفقًا لمستواهم الفني فقط، بعيدًا عن أي وساطة أو محسوبية، مؤكدًا أن النادي يهدف إلى منح كل موهبة فرصة حقيقية لإثبات قدراتها.

اكتشاف العناصر المميزة

ووجّه رئيس قطاع الناشئين الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه للأندية في إجراءات تسجيل اللاعبين وانتقالاتهم، بما يسهم في تنظيم العمل داخل قطاعات الناشئين وتسهيل اكتشاف العناصر المميزة.

واختتم جمال السيد تصريحاته بالتأكيد على أن الأندية تسعى دائمًا إلى البحث عن اللاعبين أصحاب الموهبة، بينما يتركز الجانب الاستثماري في تطوير اللاعبين الذين يمتلكون مقومات جيدة ويحتاجون إلى مزيد من التأهيل الفني أو البدني أو النفسي، بما يساعدهم على الوصول إلى أعلى المستويات وتحقيق الاستفادة للأندية والمنتخبات الوطنية.