قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتفاق غزة يفتح نافذة جديدة للتهدئة.. كيف عززت مصر موقعها كضامن للاستقرار؟| تفاصيل
ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم للعام الدراسي 2026/ 2027م
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استعداد نادي الزمالك للإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يعلن خلال ساعات التشكيل الكامل للجهاز الفني مع بداية فترة الإعداد».

ومن المنتظر أن يحسم الزمالك جميع التفاصيل الخاصة بالجهاز الفني، تمهيدًا لبدء مرحلة التحضيرات للموسم الجديد، والتي يسعى خلالها الفريق إلى الظهور بأفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية

ويواصل نادي الزمالك استعداداته للموسم الجديد وسط أزمات إدارية ومالية ألقت بظلالها على الفريق، في ظل استمرار الجدل بشأن رحيل المدير الرياضي جون إدوارد، وتأخر صرف مستحقات اللاعبين.

وقال الناقد الرياضي إسلام محمد، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن خصم نسبة المشاركة من مستحقات اللاعبين يعد بندًا طبيعيًا ومنصوصًا عليه في العقود، مشيرًا إلى أن أزمة الفريق الحالية لا ترتبط بهذا الأمر، وإنما بالتطورات الإدارية الأخيرة داخل النادي.

وأضاف أن رحيل جون إدوارد، بعد خلافاته مع مجلس الإدارة، يعد من القرارات المؤثرة، خاصة بعد نجاحه في أداء مهامه خلال الموسم الماضي، مطالبًا الإدارة بتوضيح أسباب رحيله أمام جماهير النادي.

وأشار إلى أن الأزمة المالية تسببت في رفض بعض اللاعبين الانتظام في التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، كما واجه عدد من اللاعبين الأجانب مشكلات تتعلق بالسكن نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأوضح أن وائل القباني يعد أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي خلفًا لجون إدوارد، فيما يدرس اللاعب بيزيرا عرضين من قطر والإمارات، ومن المنتظر حسم موقفه خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد الأهلي، أكد إسلام محمد أن النادي أغلق ملف رحيل إمام عاشور، مع اتجاه لتعديل عقده، بناءً على رغبة المدير الفني عموتة، الذي طلب أيضًا تدعيم الفريق بالتعاقد مع مدافع أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد.
 

نادي الزمالك التشكيل الكامل للجهاز الفني رحيل المدير الرياضي جون إدوارد إمام عاشور إسلام محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد