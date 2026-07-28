مفاوضات جارية.. عمر فايد يقترب من خوض تجربة احتراف أوروبية جديدة

كشفت تقارير صحفية عن دخول المدافع المصري عمر فايد دائرة اهتمامات نادي بوجون البولندي، الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للتقارير، بدأت إدارة النادي البولندي مفاوضاتها مع نادي فنربخشة التركي، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال عمر فايد، في ظل رغبة بوجون في تدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تزال جارية، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، فيما يترقب اللاعب حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة.

ويُعد عمر فايد من أبرز المدافعين المصريين الواعدين، ويحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله محل متابعة من أكثر من نادٍ في سوق الانتقالات الصيفية.