ألونسو : سعيد جدًا بشأن مودريك .. ولم نحسم مستقبله

أعرب تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، عن سعادته البالغة بعودة ميخايلو مودريك إلى الملاعب بعد غيابه قرابة عامين إثر ثبوت تعاطيه المنشطات.



وكان آخر ظهور للجناح الأوكراني مع تشيلسي في نوفمبر 2024، لكن مُنح إذنًا بالعودة الفورية إلى الملاعب يوم الجمعة بعد أن حسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إجراءاته التأديبية بالاتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وفي حديثه عقب خسارة تشيلسي 2-1 أمام جاره اللندني توتنهام هوتسبير أمام 80,363 متفرجًا في سيدني يوم السبت، قال ألونسو إن مودريك سينضم إلى الفريق في هونغ كونغ لخوض المرحلة التالية من جولتهم التحضيرية للموسم الجديد.

وقال الإسباني للصحفيين: “أنا سعيدٌ جدًا لأجله، ولي أيضًا، ولكن الأهم هو سعادته، نريده أن يشعر بأنه جزء من الفريق لأنه كان يتدرب بمفرده لفترة طويلة. علينا أن نرى (بشأن مستقبله) لأنه لم يلعب منذ مدة طويلة، بصراحة، لم نكن نتوقع هذه الأخبار الرائعة”.



ورحب روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، الذي درب مودريك في شاختار دونيتسك قبل انضمامه إلى تشيلسي، بالخبر أيضًا.

قال: “إنه شخص رائع ولاعب ممتاز. آمل أن يثبت ذلك في الموسم المقبل بعد كل ما عاناه خلال العامين الماضيين”.

وأضاف دي زيربي أن فوز فريقه على تشيلسي في اللحظات الأخيرة يوم السبت، حتى في مباراة ودية، كان مهمًا للغاية، خاصة بعد موسم 2025-2026 المخيب للآمال. افتتح ساندرو تونالي، الصفقة الكبيرة للنادي، التسجيل في الدقيقة 17، لكن المراهق البرازيلي إستيفاو سجل هدف التعادل برأسية بعد أربع دقائق.

لم يدم وجوده في الملعب سوى ثلاث دقائق قبل أن يُطرد لعرقلته جواو بيدرو وحرمانه مهاجم تشيلسي من فرصة تسجيل هدف.

تألق الحارس أنتونين كينسكي بتصديات رائعة أبقى توتنهام، الذي لعب بعشرة لاعبين، في المباراة، قبل أن يخطف ريتشارليسون الفوز في الدقيقة الأخيرة، مسجلاً هدف الفوز بعد ارتداد تسديدة جيمي دونلي من القائم.

وأضاف ألونسو: "أردنا الفوز، الخسارة ليست ما نريده".

نجاح تشيلسي



كما رحب ألونسو بنجاح استئناف تشيلسي ضد قرار تعليق خصم النقاط بسبب مخالفات لوائح الانتقالات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.

واختتم : "أي مشكلة تُحل هي أمر جيد. قد يؤثر ذلك على الفريق، لذا أنا سعيد".