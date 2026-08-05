وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان دعم مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد الوزيران بما يجمع مصر وباكستان من علاقات تاريخية وروابط وثيقة، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، مؤكدين أهمية عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية، للدفع بمسارات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع لاستكمال الإجراءات الخاصة بتدشين مجلس الأعمال المصري-الباكستاني وتفعيله، بما يوفر منصة مؤسسية لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، ويشجع المستثمرين الباكستانيين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول الوزيران كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة التهدئة، مؤكدين أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في ١٨ يونيو ٢٠٢٦ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التصعيد والتوتر.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يسهم في دعم وإنجاح مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، وتهيئة الظروف المواتية لخفض التوتر والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي.