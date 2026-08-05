بيراميدز يصل ريزا التركية استعدادًا لودية ريزا سبور في ختام معسكره

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة ريزا على ساحل البحر الأسود استعدادا لمواجهة فريق ريزا سبور التركي في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره ريزا سبور التركي في الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد المدينة قي ختام معسكر إعداد بيراميدز بتركيا، قبل العودة إلى القاهرة.

واستغرقت رحلة السفر من أرضروم إلى ريزا قرابة 4 ساعات، حتى الوصول إلى فندق الإقامة حيث يبدأ الفريق تدريباته في المدينة الجديدة بداية من غد الخميس بعدما قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني منح اللاعبين اليوم راحة من التدريبات.

وكان بيراميدز خاض 3 مباريات ودية سابقة في معسكر الإعداد أمام بيرسبوليس الإيراني، وألانيا سبور التركي، والعربي الكويتي، ويختتم مبارياته بمواجهة ريزا سبور التركي.