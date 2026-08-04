ملائكة رحمة.. تامر أمين: ممرضات مستشفى التأمين بمدينة نصر سطرن ملحمة بطولية تجاه المرضى أثناء الحريق

أكد الإعلامي تامر أمين، أن ممرضات مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر سطرن ملحمة بطولية أثناء الحريق الذي اندلع في المستشفى .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" ممرضات مستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر اتجمعوا ووزعوا نفسهم على المرضى لتقديم الخدمات الطبية للمرضة ".

وتابع تامر أمين :" ده التزام بالواجب وقدسية العمل ويستحقون لقب ملائكة الرحمة والممرضات قرروا يتجمعوا ووزعوا نفسهم على المرضى لتقديم الخدمات الصحية أثناء الحريق الذي اندلع في المستشفى ".

وأكمل تامر امين :" كل ممرضة حرصت على توجيه المرضى وحمايتهم من الحريق الذي حدث ".

وتابع تامر أمين :" لما سمعت عن البطولة الملحمية التي فعلتها الممرضات بقول عمار يا مصر وقلما نشوف المشهد ده في أي مكان في مصر ".

