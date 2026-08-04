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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فلوس هتتوفر للممولين.. اعرف موعد تطبيق تعديلات التأمين الصحي الشامل بعد التصديق

نظام التأمين الصحي الشامل
نظام التأمين الصحي الشامل
عبد الرحمن سرحان

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، يتساءل كثير من المواطنين والممولين عن موعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة وآليات تنفيذها على أرض الواقع.

وبحسب القانون، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتدخل التعديلات حيز النفاذ فورًا، بينما منح المشرع الجهات التنفيذية مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاستكمال القرارات المنظمة للتطبيق.

لائحة تنفيذية خلال 60 يومًا

وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بآليات التحصيل والتوريد والتنسيق بين الجهات المعنية.

المساهمة التكافلية تصبح إيرادًا ضريبيًا

وتضمنت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، نصتا على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند (تاسعًا) من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون.

كما نص القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الدولة بتخصيص مبلغ يعادل كامل الحصيلة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار دعم موارد الهيئة وتمويل خدماتها.

ميزة ضريبية جديدة للممولين

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون حذف النص الذي كان يحظر اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي.

ويستهدف هذا التعديل تخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، وتشجيع الالتزام بسداد المساهمة التكافلية، بما يعزز الموارد المالية المخصصة لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة خدماتها.إذا أردته بصيغة أكثر شعبية أو محسّنًا لمحركات البحث (SEO)، أستطيع إعادة صياغته بعنوان أكثر جذبًا.

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