وسط أجواء من البهجة.. محافظ القاهرة يحتفل بزفاف عروس من أبناء دور الرعاية

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة احتفال دار " ارسم فرحة" للايتام بزفاف العروس نور خالد، وزوجها رفيق عبده الشيخ، في لفتة تعكس اهتمام الدولة والمحافظة برعاية الفتيات اليتيمات، وحرصها على مشاركتهن مختلف المناسبات الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.

محافظ القاهرة

وحرص محافظ القاهرة على تهنئة العروسين متمنيًا لهما حياة يسودها الاستقرار والمودة والرحمة، كما تبادل معهما الأحاديث الودية، والتقط الصور التذكارية معهما.

وأكد محافظ القاهرة على سعادته بمشاركة العروسين فرحتهم، وحرصه على التواجد معهم اليوم.

وأعرب العروسين عن امتنانهما لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن مشاركة محافظ القاهرة لهم فى هذه المناسبة السعيدة كان لها بالغ الأثر فى إدخال السرور إلى قلوبهم.

شارك فى الاحتفال م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وريهام مصطفى مدير دار ارسم فرحة بالمقطم.