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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منحة كاملة من الجامعة الألمانية لطالبين من أوائل الثانوية العامة بالإسماعيلية

تفاصيل
تفاصيل
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع الجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، عن تقديم منحة دراسية مجانية بالكامل بالجامعة لاثنين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ على مستوى المحافظة، بداية من رسوم التقدم للقبول وحتى الحصول على درجة البكالوريوس، على أن تشمل كل ما يحتاجه الطالب خلال فترة الدراسة، وهي: إعفاء كامل من المصروفات الدراسية، سكن جامعي للمغتربين، مواصلات داخل القاهرة، كتب وأدوات دراسية، ومصروف شهري.

علماً بأن لغة التدريس بالجامعة هي اللغة الإنجليزية.

وتقدم الجامعة المنحة في التخصصات التالية:

كلية الهندسة (في أحد التخصصات):
الطاقة
السيارات (ميكاترونكس / الكهربائية)
التصنيع
الروبوتات والتشغيل الآلي
التحكم والميكنة

كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر (في أحد التخصصات):
علوم الكمبيوتر التطبيقية (الذكاء الاصطناعي)
علوم قواعد البيانات
هندسة البرمجيات
أمن المعلومات والبيانات
تكنولوجيا الإعلام

كلية إدارة الأعمال (في أحد التخصصات):
التمويل والعلوم المصرفية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الإدارة الدولية
اللوجستيات
التسويق الرقمي
إدارة العقارات
السياحة وإدارة الضيافة
الاستثمار
الاقتصاد المالي

كلية التصميم (في أحد التخصصات):
التصميم الصناعي
تصميم الأزياء
تصميم الوسائط الرقمية والاتصالات

كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا
كلية الهندسة المعمارية:
التصميم المعماري
العمارة الداخلية

كلية التكنولوجيا الحيوية
كلية العلاج الطبيعي

الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدم للمنحة:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون طالباً في الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
أن يكون من أوائل المحافظة (ضمن العشرة الأوائل).
اجتياز اختبارات الجامعة واختبار القدرات حسب متطلبات الكلية.
التقديم قبل ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦

للتقديم ولمزيد من التفاصيل، يرجى إرسال الطلب إلى:
[email protected]
[email protected]

الملفات المطلوبة مع الطلب:
شهادة الثانوية العامة.
شهادة الميلاد.
ما يثبت ترتيب الطالب على مستوى المحافظة (وعلى الطلاب الراغبين في التقدم للمنحة من ضمن كشوف أوائل المحافظة، التوجه إلى إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للحصول على ما يفيد ذلك).
 

وعلى المنقدم كتابة مقال قصير باللغة العربية أو الإنجليزية يوضح أسباب التقدم، ونبذة عن محافظة الإسماعيلية ورؤيتك لتطويرها.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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