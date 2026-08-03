رئيس وزراء لبنان: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية وطنية.. ودعم متواصل لعودة آمنه للأهالي

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مشددَا على التزام الدولة بمواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي؛ بما يضمن عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في السراي الحكومي، رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، على رأس وفد من المجلس البلدي، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.

وتناول الاجتماع واقع البلدة واحتياجاتها ضمن خطة الحكومة للعودة والتعافي ولا سيما إعادة تأهيل البنى التحتية، وإزالة الأضرار، وتأمين الخدمات الأساسية.

من جانبه.. أوضح رئيس البلدية عبد عز الدين أن البحث تناول الأولويات الإنمائية، وفي مقدمتها البنى التحتية والكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن رئيس الحكومة أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد بدور الجيش اللبناني في مواكبة عودة الأهالي، لافتا إلى أنه ينسق يوميًا مع البلدية لتأمين المياه وفتح الطرقات بالجرافات والآليات الهندسية؛ بما يسهم في تسهيل عودة السكان وتعزيز الاستقرار في البلدة.