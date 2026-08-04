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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان يرد على أمين حزب الله: لا يملك توزّيع شهادات الوطنية

نواف سلام
نواف سلام
محمد على

رد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام  عبر منشور على حسابه عبر منصة "اكس" على ما قاله أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطابه اليوم، والذي اتهم فيه الحكومة بتقديم هدايا مجانية من التنازلات لإسرائيل.

قال سلام: "يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها "كانت عونًا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان"، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة".

وأضاف سلام: "الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف".

أردف: "مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته و اللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة".

وأكد سلام: "فلا سيادة للبنان الا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرًا".

وأوضح: "أمّا الحوار والوحدة، فلا يُبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لايزال يدفع اللبنانيون اثمانها الباهظة".

كما لفت إلى أنه "تبقى الدولة حضنا لكل اللبنانيين ولا سيما لأهلنا الذين تكبدوا الخسائر، الواحدة تلو الأخرى، وهي تبقى ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من ارضنا وإعادة كل اسرانا، وملتزمة بتأمين شروط العودة الكريمة والآمنة لأهلنا الى مدنهم وقراهم وحقولهم وبيوتهم وإعادة اعمارها بما يساهم في بلسمة جراح كل العائلات المصابة بأحبتها وارزاقها".

وأنهى رده على قاسم بقوله: "ويبقى أيضا أن الإقلاع عن لغة التخوين والصدق في الدعوة الى الحوار والتضامن الوطني هو طريقنا الاجدى لتعزيز قدرة لبنان على مواجهة كل هذه التحديات الجسام".

كان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، قد دعا السلطة السياسية في لبنان إلى وقف ما وصفه بـ"التنازلات المجانية"، مطالبًا بفتح حوار مع المقاومة والعمل على معالجة الأوضاع الداخلية بما يعزز السيادة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار النهج الحالي لن يحقق مصلحة البلاد.

وخلال كلمة ألقاها، الثلاثاء، في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين بمدينة بعلبك، قال قاسم إن السلطة السياسية لم تنجح في خدمة المصالح اللبنانية، داعيًا إلى إعطاء الأولوية لتعزيز السيادة الوطنية، وتقوية الجيش اللبناني، والعمل على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وشدد قاسم على ضرورة وضع برنامج زمني لإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، واستكمال التحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ، معتبرًا أن هذه الملفات تمثل أولوية في المرحلة الحالية إلى جانب معالجة التحديات الداخلية.

وانتقد الأمين العام لحزب الله موقف السلطات اللبنانية تجاه ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، معتبرًا أن هذه التطورات كانت تستوجب موقفًا أكثر حزمًا، كما دعا إلى تكثيف الضغوط لوقف الهجمات بشكل كامل ورفض الضغوط الأمريكية.

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