تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

نُكّس العلم اللبناني في قصر بعبدا، حداداً على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى السادسة للانفجار الذي هزّ العاصمة في الرابع من أغسطس 2020.

يأتي تنكيس العلم في إطار إحياء الذكرى الأليمة، واستذكار الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، إضافة إلى التضامن مع عائلاتهم التي لا تزال تطالب بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية إحياءً لذكرى انفجار المرفأ، وسط دعوات إلى مواصلة مسار التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي خلفت مئات الضحايا وآلاف الجرحى وأضراراً واسعة في لبنان.