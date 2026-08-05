تخفيضات تصل إلى أكثر من 40%.. غرفة القاهرة تدعو للاستفادة من الأوكازيون الصيفي

أعلنت لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة بدء استعداداتها للمشاركة في الأوكازيون الصيفي 2026، مؤكدة أن التخفيضات بالمحال المشاركة تبدأ من 10% وتتجاوز 40%، في خطوة تستهدف تنشيط حركة الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تنفيذًا لتوجيهات أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمتابعة آخر مستجدات سوق الملابس الجاهزة، وبحث آليات دعم المواطنين وتنشيط الحركة التجارية في القطاع، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق الأوكازيون الصيفي.

وأكد خالد فايد، رئيس لجنة الملابس الجاهزة، أن اللجنة تُنسق مع التجار وأعضائها لضمان مشاركة واسعة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات تبدأ من 10% وتتجاوز 40% على عدد كبير من المنتجات، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستهلكين.



وأوضح أن توقيت الأوكازيون يحمل أهمية خاصة لتزامنه مع استعداد الأسر المصرية لشراء احتياجات العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا حرص قطاع الملابس الجاهزة على تحقيق التوازن بين تقديم منتجات بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، مع الحفاظ على استقرار السوق.



وأضاف فايد أن الغرفة التجارية بالقاهرة تضع البعد المجتمعي إلى جانب دورها الاقتصادي، من خلال دعم المبادرات التي تعزز القوة الشرائية للمواطنين، وتسهم في زيادة معدلات البيع وتحريك الأسواق، بما يدعم النشاط التجاري والاقتصاد الوطني.



من جانبه، قال محمود الداعور، عضو لجنة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأوكازيون الصيفي يمثل أحد أهم المواسم التجارية التي ينتظرها المستهلكون والتجار، لما يحققه من انتعاش في حركة البيع والشراء، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي.



وأشار إلى أن التخفيضات ستكون حقيقية ومتنوعة، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من العروض التي تقدمها المحال المشاركة، مؤكدًا التزام التجار بتقديم أفضل الأسعار والخدمات بما يعزز ثقة المستهلك في السوق المحلية.



وأكدت اللجنة استمرار جهودها بالتنسيق مع التجار لضمان نجاح الأوكازيون وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تنشيط قطاع الملابس الجاهزة وزيادة الإقبال على الأسواق خلال الفترة المقبلة.



وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من 3 أغسطس ولمدة شهر، على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.



وشدد القرار على ضرورة حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة على موافقة مسبقة من مديريات التموين المختصة، مع الالتزام بإعلان السعر قبل وبعد التخفيض بصورة واضحة، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك، بما يتوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك وقواعد تنظيم الأوكازيونات الموسمية.