محترف.. رد فعل مفاجئ من محمد الليثي بشأن غياب عبد الله السعيد عن تدريبات الزمالك

علق الإعلامي محمد الليثي على غياب عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات، في ظل مطالبات اللاعب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال محمد الليثي، في تصريحات إذاعية، إن مطالبات عبد الله السعيد بالحصول على مستحقاته المالية «فيها منطق»، موضحًا: «هو بيقول ليه اللاعبين الأجانب حصلوا على مستحقاتهم وإحنا دايمًا المطلوب مننا نصبر».

وأضاف: «عبد الله السعيد لاعب محترف، لا أهلاوي ولا زملكاوي ولا بيراميدزاوي ولا إسماعيلاوي، عبد الله لاعب محترف فقط».

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك خلال المعسكر على تجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا، إلى جانب الوقوف على مستوى العناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

ويستعد الزمالك خلال الموسم المقبل للمشاركة في عدد من البطولات المحلية والقارية، على رأسها الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال إفريقيا.