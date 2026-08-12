93 مباراة ولقبان.. ماذا قدم عبدالله السعيد مع الزمالك قبل حسم مستقبله؟

يتصدر مستقبل عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دائرة الاهتمام داخل القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية في ظل حالة من الترقب بشأن موقف اللاعب وإمكانية استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وسط الأنباء التي تتحدث عن احتمالية رحيله.

ويحظى السعيد بمكانة خاصة داخل صفوف الزمالك ليس فقط باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق وإنما أيضًا لما يمتلكه من خبرات طويلة في الكرة المصرية وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب وصناعة الفرص وربط خطوط الفريق.

ومنذ وصوله إلى الزمالك تحول اللاعب المخضرم إلى أحد أبرز الأوراق التي يعتمد عليها الفريق في بناء الهجمات مستفيدًا من خبرته الكبيرة وقدرته على الاحتفاظ بالكرة والتمرير تحت الضغط إلى جانب امتلاكه حلولًا فردية في المباريات التي تتعقد فيها الأمور أمام المنافسين.

عبدالله السعيد.. بداية جديدة بالقميص الأبيض

انضم عبدالله السعيد إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2024 قادمًا من بيراميدز بعدما كان قد قضى عدة مواسم ناجحة مع الفريق السماوي.

وكان انتقاله إلى القلعة البيضاء بمثابة محطة جديدة في مسيرة لاعب يمتلك سجلًا طويلًا في الكرة المصرية بعدما سبق له اللعب بقميصي الإسماعيلي والأهلي إلى جانب تجربته الاحترافية في الدوري السعودي مع أهلي جدة.

ورغم تقدمه في العمر مقارنة بعدد كبير من لاعبي الزمالك نجح السعيد في فرض نفسه داخل الفريق وأصبح من العناصر التي تمنح الجهاز الفني قدرًا كبيرًا من الخبرة والهدوء في منطقة وسط الملعب.

أرقام عبدالله السعيد مع الزمالك

وخلال مشواره مع الزمالك حتى الآن خاض عبدالله السعيد 93 مباراة في مختلف البطولات ليصبح أحد أكثر اللاعبين مشاركة وتأثيرًا في الفترة الأخيرة.

ونجح اللاعب خلال هذه المباريات في تسجيل 16 هدفًا إلى جانب صناعة 10 أهداف لزملائه.

وتكشف هذه الأرقام عن الدور الذي لعبه السعيد مع الفريق خاصة أن مهمته الأساسية لا تقتصر على الوصول إلى مرمى المنافس وإنما تمتد إلى صناعة اللعب وبناء الهجمات ومنح الفريق القدرة على الاحتفاظ بالكرة في مناطق الضغط.

كما ساهمت خبرته في تنفيذ الكرات الثابتة والتمريرات الحاسمة في منحه دورًا مهمًا داخل المنظومة الهجومية للزمالك.

بطولتان مع القلعة البيضاء

لم يقتصر حضور عبدالله السعيد مع الزمالك على المشاركات والأرقام الفردية وإنما تمكن اللاعب من إضافة بطولتين إلى سجله مع الفريق الأبيض.

وتوج السعيد مع الزمالك بـبطولة الدوري المصري كما حصد كأس مصر ليواصل كتابة اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من تحقيق البطولات مع أكثر من نادٍ كبير في الكرة المصرية.

وتكتسب هذه الألقاب أهمية خاصة في مسيرة لاعب اعتاد المنافسة على البطولات طوال مشواره سواء خلال فترته مع الأهلي أو بيراميدز أو الزمالك.

من الإسماعيلي إلى الأهلي

وقبل وصوله إلى القلعة البيضاء خاض عبدالله السعيد مسيرة طويلة بدأت مع الإسماعيلي حيث ظهر اللاعب في سن مبكرة ولفت الأنظار بقدراته الفنية وقدرته على صناعة اللعب.

ثم انتقل إلى الأهلي وكانت تلك المرحلة نقطة تحول مهمة في مسيرته إذ ساهم مع الفريق الأحمر في تحقيق عدد كبير من البطولات وأصبح أحد العناصر البارزة في خط الوسط.

وخاض السعيد بعد ذلك تجربة احترافية في السعودية مع أهلي جدة قبل أن يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة بيراميدز الذي ارتدى قميصه لعدة مواسم وقدم معه مستويات مميزة.

ومع مرور السنوات حافظ اللاعب على حضوره في المنافسة قبل أن ينتقل إلى الزمالك في يناير 2024 ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته داخل الكرة المصرية.

قيمة فنية تتجاوز الأرقام

ورغم أن أرقام عبدالله السعيد مع الزمالك تعكس حجم مشاركاته وإسهاماته الهجومية فإن قيمته داخل الفريق تتجاوز الأهداف والتمريرات الحاسمة.

فاللاعب يمثل أحد عناصر الخبرة داخل غرفة الملابس كما يمتلك القدرة على التعامل مع المباريات الكبيرة وسبق له خوض عدد هائل من المواجهات المحلية والقارية والدولية.

ويمنح وجوده الجهاز الفني خيارًا مختلفًا في وسط الملعب خصوصًا عندما يحتاج الفريق إلى لاعب قادر على تهدئة إيقاع المباراة أو الاحتفاظ بالكرة أو تمريرها في المساحات الضيقة.

كما أن خبرته الطويلة تجعله أحد اللاعبين القادرين على مساعدة العناصر الشابة داخل الفريق سواء من خلال توجيههم داخل الملعب أو نقل خبراته إليهم خلال التدريبات والمباريات.

ماذا يعني رحيل عبدالله السعيد؟

وفي حال قرر الزمالك عدم استمرار عبدالله السعيد فإن الفريق سيكون أمام تحدٍ واضح يتمثل في تعويض لاعب يمتلك خصائص فنية وخبرات يصعب توفيرها بسهولة.

فالزمالك لن يبحث فقط عن لاعب يؤدي الدور نفسه داخل الملعب وإنما سيكون مطالبًا بإيجاد عنصر قادر على تعويض خبرة السعيد في إدارة المباريات وصناعة اللعب وربط خطوط الفريق.

وفي المقابل فإن استمرار اللاعب قد يمنح الجهاز الفني فرصة للاستفادة من خبرته خصوصًا في ظل الموسم الطويل وكثرة المنافسات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري.