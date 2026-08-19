سوريا .. جيش الاحتلال يختطف 2 من المواطنين أثناء توغله في ريف القنيطرة

أفادت تقارير إعلامية سورية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إختطفت شخصين في مدينة القنيطرة السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وتوغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية، فجر الأربعاء، في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفتشت منازل قبل اختطاف شخصين، بحسب ما أفاد به التلفزيون السوري.

ويُشار إلى أن سوريا قد قالت، في رسالتين وجهتهما إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الثلاثاء، إن استمرار اعتداءات الاحتلال من قصف وتوغلات وعمليات خطف "يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر".

وجاء توغل القنيطرة غداة شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار "أبو الظهور" العسكري في إدلب، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية، بالتزامن مع قصف مدفعي لجيش الاحتلال استهدف منطقة وادي قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.