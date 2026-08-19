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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. جيش الاحتلال يختطف 2 من المواطنين أثناء توغله في ريف القنيطرة

قوة إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
قوة إسرائيلية تتوغل في الأراضي السورية
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية سورية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إختطفت شخصين في مدينة القنيطرة السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وتوغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية، فجر الأربعاء، في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، وفتشت منازل قبل اختطاف شخصين، بحسب ما أفاد به التلفزيون السوري.

ويُشار إلى أن سوريا قد قالت، في رسالتين وجهتهما إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الثلاثاء، إن استمرار اعتداءات الاحتلال من قصف وتوغلات وعمليات خطف "يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر".

 وجاء توغل القنيطرة غداة شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار "أبو الظهور" العسكري في إدلب، ما أسفر عن أضرار مادية في بنيته التحتية، بالتزامن مع قصف مدفعي لجيش الاحتلال استهدف منطقة وادي قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

سوريا جيش الاحتلال ريف القنيطرة مطار أبو الظهور العسكري

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