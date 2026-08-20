قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيجري كتير .. حسام عاشور يكشف سر تألق زيزو مع الأهلي
ربط البحث العلمي بالصناعة.. اجتماع بين «الملكية الفكرية» وأكاديمية البحث العلمي لتحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية
مصر تُدين المشروع الاستيطاني الإسرائيلي E1 وتحذر من تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لزيادة الاستثمارات القطرية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
محمد صلاح يستعد للظهور الأوروبي الأول بقميص طرابزون ضد فيرينتسفاروشي
وزير الصناعة: الصناعات المغذية تمثل حجر الزاوية لتنمية صناعة السيارات
يبدأ السبت .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2026
محافظ قنا: فتح 6 منافذ لشحن كروت الكهرباء بفرشوط استجابة لشكوى المواطنين
محافظ أسيوط يزور دير درنكة وكنيسة سيدة الانتقال للتهنئة باحتفالات صوم السيدة العذراء
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ويؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتنفيذ اتفاق غزة
«صدى البلد» يُكرّم مروة عبدالمنعم عن دورها في مسرحية سما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مقولتش مش هظهر تاني.. زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة بشأن مقاطعة السوشيال ميديا: أنا موجودة

حسام حسن وزوجته
حسام حسن وزوجته
محمد بدران

وجهت دان آدم، زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة جديدة بشأن الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين هويدا الغرباوي، طليقة العميد، وابنته يارا في الساحل الشمالي، والتي تطورت إلى مشادة واشتباك بالأيدي، قبل تدخل قوات الشرطة.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إنه حاول التواصل مع دان آدم من خلال فريق إعداد البرنامج، للحصول على تعليق منها بشأن تصريحات محاميها محمد شمس، التي أكد خلالها اتخاذها قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا.

وأوضح تامر أمين أن زوجة حسام حسن رفضت إجراء مداخلة هاتفية، لكنها أرسلت رسالة طلبت نقلها إلى الجمهور، أكدت خلالها تعرضها لما وصفته بـ«حملة ممنهجة لتشويه صورتها».

وقالت دان آدم في رسالتها: «أتعرض لحملة ممنهجة لتشويه صورتي، وهناك الكثير من الأشخاص يريدون التخلص مني».

وأضافت: «لم أقل إنني لن أظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني أبلغته أنني لم أظهر مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر، في أي مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه سيواصل نشر مقاطع فيديو خاصة به بشكل طبيعي».

وكان محمد شمس، محامي دان آدم، أكد خلال مداخلة هاتفية مع تامر أمين، أن زوجة حسام حسن قررت عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وشدد المحامي على عدم وجود أي خلافات أو مشكلات سابقة بين دان آدم وهويدا الغرباوي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أزمات قبل الواقعة الأخيرة.

كما كشف شمس أن حسام حسن أقدم على تطليق زوجته الأولى شفهيًا خلال وقوع المشاجرة، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية عقب عودته.

وأكد محامي دان آدم أن قرارات حسام حسن لا تخضع لتأثير أي شخص، قائلًا: «لا أحد يستطيع التأثير في قرارات الكابتن حسام حسن، حتى زوجته الثانية».

حسام حسن دان ادم مشاجرة الساحل السوشيال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنينة الحيوانات

4 أسود و3 نمور.. مفاجآت حديقة الحيوان بالجيزة بعد افتتاحها | شاهد

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

الدعم النقدي

1300 جنيه شهريا للأسرة.. تفاصيل دعم التموين الجديد وموعد التطبيق

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

قانون الإجراءات الجنائية

من 10 سنوات إلى سنة.. خريطة مدد انقضاء الدعوى في قانون الإجراءات الجديد

مجلس النواب

برلماني: زيادة الإنتاج والصادرات مفتاح تعزيز قوة الاقتصاد المصري

ذوي الاعاقة

قانون حقوق ذوي الإعاقة.. مزايا وحوافز لضمان العمل والدمج والمساواة

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد