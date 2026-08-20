مقولتش مش هظهر تاني.. زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة بشأن مقاطعة السوشيال ميديا: أنا موجودة

وجهت دان آدم، زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة جديدة بشأن الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين هويدا الغرباوي، طليقة العميد، وابنته يارا في الساحل الشمالي، والتي تطورت إلى مشادة واشتباك بالأيدي، قبل تدخل قوات الشرطة.

وقال الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، إنه حاول التواصل مع دان آدم من خلال فريق إعداد البرنامج، للحصول على تعليق منها بشأن تصريحات محاميها محمد شمس، التي أكد خلالها اتخاذها قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا.

وأوضح تامر أمين أن زوجة حسام حسن رفضت إجراء مداخلة هاتفية، لكنها أرسلت رسالة طلبت نقلها إلى الجمهور، أكدت خلالها تعرضها لما وصفته بـ«حملة ممنهجة لتشويه صورتها».

وقالت دان آدم في رسالتها: «أتعرض لحملة ممنهجة لتشويه صورتي، وهناك الكثير من الأشخاص يريدون التخلص مني».

وأضافت: «لم أقل إنني لن أظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني أبلغته أنني لم أظهر مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر، في أي مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه سيواصل نشر مقاطع فيديو خاصة به بشكل طبيعي».

وكان محمد شمس، محامي دان آدم، أكد خلال مداخلة هاتفية مع تامر أمين، أن زوجة حسام حسن قررت عدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وشدد المحامي على عدم وجود أي خلافات أو مشكلات سابقة بين دان آدم وهويدا الغرباوي، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أزمات قبل الواقعة الأخيرة.

كما كشف شمس أن حسام حسن أقدم على تطليق زوجته الأولى شفهيًا خلال وقوع المشاجرة، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية عقب عودته.

وأكد محامي دان آدم أن قرارات حسام حسن لا تخضع لتأثير أي شخص، قائلًا: «لا أحد يستطيع التأثير في قرارات الكابتن حسام حسن، حتى زوجته الثانية».