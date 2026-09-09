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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاقية تعاون ليبية مصرية في الدراسات العليا لتأهيل الكوادر الرقابية

اتفاقية تعاون ليبية مصرية في الدراسات العليا
اتفاقية تعاون ليبية مصرية في الدراسات العليا
الديب أبوعلي

شهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية، عبد الله قادربوه، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور سفير ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى القاهرة، عبد المطلب ثابت، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير التابعة للهيئة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبية لهيئة الرقابة الإدارية المصرية، في مجال الدراسات العليا، بما يشمل برامج الماجستير والدكتوراه.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الليبي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب والتطوير، الدكتور محمود عاشور خليفة، فيما وقعها عن الجانب المصري مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور هشام الركايبي.

 

الارتقاء بمستوى التأهيل العلمي

وتأتي الاتفاقية في إطار مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين، وضمن توجه هيئة الرقابة الإدارية الليبية نحو الارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والمهني لأعضائها وموظفيها، حيث تتضمن المرحلة الأولى اختيار 200 موظف للالتحاق ببرنامج دراسي لنيل درجة الماجستير، بما يسهم في تعزيز معارفهم التخصصية، ورفع قدراتهم على التعامل مع الملفات والقضايا الرقابية وفقا للأساليب والمعايير الحديثة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية المعارف والمهارات المرتبطة بالعمل الرقابي، وتعزيز القدرة على تطبيق الممارسات والأساليب الحديثة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب توفير مسار أكاديمي متخصص في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي.

ويندرج هذا التعاون ضمن نهج هيئة الرقابة الإدارية الليبية القائم على استمرارية التدريب والتأهيل وتطوير برامجه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الرقابي، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدراتهم المهنية والعلمية، ومواكبة المتطلبات والتحديات المتجددة في مجالات العمل الرقابي.

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