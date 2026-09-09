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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موريتانيا: اعتقال 17 شخصا في قضية تهريب أسلحة قرب الحدود المالية

موريتانيا: اعتقال 17 شخصا في قضية تهريب أسلحة قرب الحدود المالية
موريتانيا: اعتقال 17 شخصا في قضية تهريب أسلحة قرب الحدود المالية
أ ش أ

ألقت السلطات الموريتانية القبض على 17 شخصا كما ضبطت مركبتين تحتويان على أسلحة في باسيكنو بمنطقة الحوض الشرقي على الحدود مع مالي.

وذكر راديو فرنسا الدولى فى نشرته الأفريقية اليوم أن من بين المقبوض عليهم شخصية بارزة في ما يسمى "جماعة أنصار الدين" في مالي، التي أصبحت الآن جزءا من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المشتبه بهم إلى المركز الوطني لإدارة الطوارئ لاستجوابهم في إطار التحقيق الجاري.

وأوضح الراديو أن الشخصية البارزة التى تم القبض عليها أمس اسمها الحركي: ساندا ولد بوعمامة وهو المتحدث السابق باسم جماعة أنصار الدين المتشددة المالية واسمه الحقيقي سيدي محمد ولد بوعمامة مشيرا إلى أن هذا الشخص يرتبط بالأزمة المالية التي اندلعت بين عامي 2012 و2013، وكان آنذاك المتحدث باسم الجماعة التي يقودها إياد أغ غالي في شمال مالي.

السلطات الموريتانية أسلحة في باسيكنو بمنطقة الحوض الشرقي جماعة أنصار الدين في مالي المركز الوطني لإدارة الطوارئ

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