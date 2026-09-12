ميلوني: لن أتحالف مع الذين يصوتون ضد دعم أوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ليست مستعدة للتحالف مع أولئك الذين يصوتون ضد دعم أوكرانيا.

واستبعدت رئيسة وزراء إيطاليا – في تصريحات لصحيفة "إل فوليو" اليوم - أي تغييرات في المسار بشأن أوكرانيا تمليها اعتبارات سياسية أو انتخابية، مشددة على ثبات الموقف الذي اتخذته إيطاليا منذ بداية الحرب.

ورأت ميلوني أن نمو الحركات في أوروبا التي تشدد على الدفاع عن الهوية الوطنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطر أسلمة المجتمع، لا يمكن معالجته ببساطة باستبعادها من النقاش السياسي، مشيرة إلى أن الاستجابة يجب أن تتضمن الاستماع إلى الناخبين وضمان قدرة الأحزاب التقليدية على معالجة القضايا التي تغذي هذا الإجماع.

وأضافت أن الوضع في إيطاليا يختلف اختلافا جذريا عن الوضع في ألمانيا ، وذلك في أعقاب صعود حزب البديل من اجل ألمانيا.