قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية خلية أطفيح لـ29 سبتمبر
ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن
4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها
مجلس النواب الأمريكي يبحث حزمة عقوبات جديدة على روسيا.. الاثنين المقبل
تقليل الاغتراب 2026.. القواعد والخطوات والرابط الرسمي للتقديم
لـ 21 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر
لماذا نهى الإسلام عن قطع الأشجار؟.. الأزهر يكشف السبب
الخارجية الإيرانية: سنعرض نتائج مفاوضات عبور هرمز.. وبرنامجنا النووي سلمي
مدبولي: كفر الشيخ أنهت جميع مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة وبدأت في الثانية
الرئيس السيسي يجدد تقدير مصر لجهود «جوتيريش» ويؤكد دعم إصلاح الأمم المتحدة
العراق: العثور على منصات لإطلاق مسيّرات قرب الحدود مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ميلوني: لن أتحالف مع الذين يصوتون ضد دعم أوكرانيا

ميلوني
ميلوني
أ ش أ

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنها ليست مستعدة للتحالف مع أولئك الذين يصوتون ضد دعم أوكرانيا.

واستبعدت رئيسة وزراء إيطاليا – في تصريحات لصحيفة "إل فوليو" اليوم - أي تغييرات في المسار بشأن أوكرانيا تمليها اعتبارات سياسية أو انتخابية، مشددة على ثبات الموقف الذي اتخذته إيطاليا منذ بداية الحرب.

ورأت ميلوني أن نمو الحركات في أوروبا التي تشدد على الدفاع عن الهوية الوطنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخطر أسلمة المجتمع، لا يمكن معالجته ببساطة باستبعادها من النقاش السياسي، مشيرة إلى أن الاستجابة يجب أن تتضمن الاستماع إلى الناخبين وضمان قدرة الأحزاب التقليدية على معالجة القضايا التي تغذي هذا الإجماع.

وأضافت أن الوضع في إيطاليا يختلف اختلافا جذريا عن الوضع في ألمانيا ، وذلك في أعقاب صعود حزب البديل من اجل ألمانيا.

رئيسة الوزراء الإيطالية تحالف ضد دعم أوكرانيا ثبات الموقف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

كاديلاك 2026

كاديلاك تتراجع عن التحول الكهربائي الكامل وتواجه أزمة حقيقية لدى الوكلاء

iPhone 18 Pro Max

بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. الأسعار وموعد التسليم

لكزس UX

لكزس تودع أرخص سيارة SUV وتنهي إنتاجها للأبد

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد