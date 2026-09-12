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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي أمام «بريكس» تعبر عن رؤية مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور أحمد فتحي القديم، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع «البريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وتؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس

وقال أحمد فتحي القديم إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متشابكة ألقت بظلالها على الاقتصاد والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن وجود مصر داخل تجمع «البريكس» يمنحها فرصة مهمة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للدول الأعضاء.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة جاءت معبرة عن رؤية مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية، حيث ركزت على ضرورة تحويل التعاون بين دول التجمع إلى مشروعات وبرامج عملية تحقق التنمية، وتدعم النمو الاقتصادي، وتقلص الفجوات التنموية والتكنولوجية، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع عضويتها في «البريكس» باعتبارها فرصة حقيقية لبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة.

وأشار عضو هيئة مكتب بحزب الجبهة الوطنية إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية يعكس الدور المحوري لمصر في حركة التجارة العالمية، في ظل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس، مؤكدًا أن استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد يرتبط بصورة مباشرة بالأمن والتنمية والاقتصاد العالمي.

وأوضح أن طرح الرئيس لقضايا إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتطوير أدوات التمويل الميسرة والمبتكرة، وتعزيز دور «بنك التنمية الجديد»، يمثل توجهًا مهمًا لمساندة الدول النامية في مواجهة تحديات الديون وضيق الحيز المالي، مشيرًا إلى أن مصر يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من هذه الأدوات في دعم خطط التنمية وتنفيذ المشروعات القومية.

وأكد أحمد فتحي القديم أن ما طرحه الرئيس بشأن الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة يعكس إدراكًا مصريًا مبكرًا لطبيعة التحديات التي تواجه العالم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لإيجاد حلول مستدامة لهذه الملفات الحيوية.

ولفت إلى أن إشارة الرئيس إلى مواصلة مصر العمل على تطوير مركز للحبوب واللوجستيات تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر في دعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، بما يمكن أن ينعكس على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز موارد الدولة.

وشدد عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية على أن التعاون داخل «البريكس» يمثل فرصة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، ودعم حركة الاستثمار والتجارة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة لدى الدول الأعضاء، مؤكدًا أن تنويع الشراكات الاقتصادية لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة داخل تجمع «البريكس»، باعتبارها نقطة اتصال رئيسية بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة.

البريكس بريكس البرلمان النواب السيسي

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