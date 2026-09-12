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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إرادة جيل: بريكس يعزز قدرة مصر على تنويع مصادر القوة الاقتصادية

حزب إرادة جيل
حزب إرادة جيل

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي يشهد تحولات متسارعة وتغيرات في خريطة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحضور المصري داخل هذا التجمع يمنح القاهرة مساحة أوسع للتحرك الاقتصادي وتنويع الشراكات الدولية.

مصر في قمة البريكس

وقال ضيف إن قوة بريكس المتزايدة تمنح مصر فرصة للاستفادة من شبكة واسعة من الأسواق والاقتصادات الصاعدة، مؤكدًا أن السياسة التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية أصبحت ضرورة وليست رفاهية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع.

وأضاف نائب رئيس حزب إرادة جيل أن مصر تستطيع من خلال بريكس توسيع دائرة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، خصوصًا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد موارد من مصادر متعددة.

وأشار إلى أن بنك التنمية الجديد يمثل أحد المسارات المهمة التي يمكن لمصر الاستفادة منها في تمويل مشروعات البنية الأساسية والطاقة والنقل والتنمية المستدامة، موضحًا أن توفير مصادر تمويل متعددة يساهم في دعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات استراتيجية دون الاعتماد على مسار تمويلي واحد.

وأكد ضيف أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من التعاون داخل بريكس في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الحديثة، وهي قطاعات أصبحت عنصرًا أساسيًا في المنافسة الاقتصادية العالمية، ولا يمكن لأي اقتصاد يسعى للنمو أن يتجاهلها.

مشاركة مصر في قمة البريكس

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية مع دول بريكس لا ينبغي أن تظل محصورة في التبادل التجاري التقليدي، وإنما يجب أن تتطور إلى استثمارات مشتركة ونقل للتكنولوجيا وتوطين للصناعات، بحيث يصبح التعاون قائمًا على الإنتاج والقيمة المضافة وليس فقط الاستيراد والتصدير.

واختتم إبراهيم ضيف بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعكس حضور مصر داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي الدولي، وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات، والاستفادة من التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.

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