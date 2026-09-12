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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تعكس الثقل الإقليمي والدولي لمصر

إيهاب محمود
إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع "البريكس" تأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس الثقل الإقليمي والدولي لمصر، ودورها المحوري في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وتوازنًا.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن انضمام مصر الفاعل وحرصها على المشاركة للعام الثالث على التوالي، منذ انضمامها الرسمي في يناير 2024، يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في تنويع شراكاتها الاستراتيجية والانفتاح على التكتلات الاقتصادية الكبرى الصاعدة مثل "البريكس"، التي تمثل صوتًا حقيقيًا للدول النامية والناشئة، مثمنًا شعار القمة هذا العام "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

وأشار إلى أن هذا الشعار يتناسب تمامًا مع مسار الجمهورية الجديدة وجهود الدولة المصرية المستمرة في توطين الصناعة، والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي في الجلستين المغلقة والموسعة ستسفر عن طرح رؤى مصرية تعزز التعاون الجنوب-جنوب، وتدعم مصالح الشعوب الطامحة للنمو والاستقرار.

وشدد على أن مشاركة مصر في قمة "البريكس" بالهند تمثل حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات الدبلوماسية والاقتصادية للجمهورية الجديدة، وتؤكد أن صوت مصر أصبح مسموعًا ومؤثرًا في صناعة القرار الاقتصادي الدولي، بما يخدم مصالح التنمية الوطنية وتطلعات الشعب المصري نحو استقرار اقتصادي مستدام.

إيهاب محمود حزب الجيل لجنة النقل البريكس تجمع البريكس

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