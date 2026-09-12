برلماني: مشاركة السيسي في «بريكس» تعزز مكانة مصر الاقتصادية.. ولقاؤه مع بوتين يؤكد قوة الشراكة المصرية الروسية

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» تعكس أهمية الدور الذي أصبحت مصر تضطلع به داخل التجمع، وتؤكد أن القاهرة باتت طرفًا فاعلًا في صياغة مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.

مشاركة مصر في قمة البريكس

وقالت شيرين صبري، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحضور المصري في قمة «بريكس» يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وهو ما يجعل تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمار.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن «بريكس» يمثل مساحة مهمة للتعاون بين اقتصادات ذات تجارب واحتياجات متنوعة، وهو ما يتيح لمصر فرصًا حقيقية لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية، والتعريف بالمقومات التي تمتلكها السوق المصرية، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات المصرية في أسواق دول التجمع.

وأشارت إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يحمل دلالة مهمة، باعتباره يعكس استمرار التواصل والتنسيق بين قيادتي البلدين، وحرص مصر وروسيا على دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضافت شيرين صبري أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا للشراكات التي يمكن البناء عليها لتحقيق مصالح مشتركة، مؤكدة أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تهيئ أرضية مناسبة لتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة فرص الاستثمار المشترك، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها نقطة جذب للاستثمارات الراغبة في الوصول إلى أسواق المنطقة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، وما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطوير في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والمناطق الاقتصادية.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستفادة الحقيقية من عضوية مصر في «بريكس» تتطلب تعظيم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتشجيع إقامة شراكات ومشروعات مشتركة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وشددت شيرين صبري على أن تحركات الرئيس السيسي في المحافل الدولية تعكس رؤية مصرية تقوم على توسيع دوائر التعاون وعدم حصر العلاقات الاقتصادية في اتجاه واحد، مؤكدة أن بناء شراكات قوية مع الاقتصادات الصاعدة يمثل أحد المسارات المهمة لدعم التنمية وتعزيز المصالح المصرية.

واختتمت عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن حضور مصر داخل «بريكس» يمثل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، من خلال تحويل التقارب السياسي والدبلوماسي إلى تعاون اقتصادي ملموس، ينعكس على الاستثمار والتجارة والإنتاج ويدعم مسيرة الاقتصاد الوطني.