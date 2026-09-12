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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس تضع رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، عكست الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وقدرة الدولة المصرية على طرح رؤى ومبادرات ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول النامية.

تطوير آليات التعاون الاقتصادي الدولي

وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن حديث الرئيس السيسي أمام قادة دول وحكومات بريكس حمل رسائل مهمة بشأن ضرورة تطوير آليات التعاون الاقتصادي الدولي، وعدم الاكتفاء بتبادل الرؤى، وإنما الانتقال إلى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة وتدعم مسارات التنمية في الدول الأعضاء.

وأوضح الجوهري ، أن تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب يمثل توجهًا بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع ما تشهده الأسواق من اضطرابات تؤثر على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تجمع بريكس يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للعب دور أكثر تأثيرًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على الحفاظ على استقرار وحرية الملاحة الدولية يحمل أهمية خاصة بالنسبة لمصر، باعتبارها دولة محورية في حركة التجارة العالمية، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا يربط بين القارات والأسواق، وهو ما يجعل استقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد مصلحة مصرية ودولية في الوقت ذاته.

 إصلاح الهيكل المالي الدولي

وأضاف الجوهري أن حديث الرئيس عن إصلاح الهيكل المالي الدولي وتطوير أدوات تمويل جديدة وميسرة، إلى جانب دعم دور بنك التنمية الجديد، يعكس إدراكًا مصريًا للتحديات التي تواجه الدول النامية، وفي مقدمتها ارتفاع أعباء الديون وضيق المساحات المالية اللازمة لتمويل برامج التنمية.

وأكد الجوهري ، أن ملف الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة جاء حاضرًا بقوة في كلمة الرئيس، وهو ما يعكس أهمية بناء منظومة تعاون دولي قادرة على التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مترابطة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد عالميًا.

ولفت القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن الإشارة إلى مواصلة مصر تطوير مركز للحبوب واللوجستيات تمثل تأكيدًا على أهمية الموقع الجغرافي المصري في دعم منظومة الأمن الغذائي والتجارة الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام المزيد من الشراكات والاستثمارات.

وثمن الجوهري رؤية الرئيس السيسي بشأن مواجهة تغير المناخ، وتأكيده ضرورة توفير التمويل المناخي للدول النامية، مع مراعاة اختلاف ظروفها واحتياجاتها التنموية، مؤكدًا أن التحول نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات يجب أن يكون عادلًا وواقعيًا ولا يفرض أعباء إضافية على الدول النامية.

واعتبر الجوهري ، أن تأكيد الرئيس تطلع مصر إلى تولي رئاسة تجمع بريكس مستقبلًا يعكس الثقة في الدور المصري وقدرته على تقديم إسهامات مؤثرة داخل التجمع، فضلًا عن امتلاك مصر مقومات جغرافية واقتصادية تؤهلها للقيام بدور محوري في الربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.

واختتم المهندس عادل الجوهري بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي خلال القمة تؤكد أن مصر تتعامل مع تجمع بريكس باعتباره منصة مهمة لبناء شراكات اقتصادية حقيقية، وتنويع مجالات التعاون والاستثمار، وتعزيز المصالح المشتركة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويخدم أهداف التنمية ويعزز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات العالمية.

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